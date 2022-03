'Thuis': week 13 (2022) - PREVIEW

Marianne betrapt Tom en Christine is onder de voet. Karin ergert zich aan Femke én ze is woest op Tom. Eddy doet een onrustwekkende ontdekking, Thilly kan bepaalde zaken niet loslaten en Viv schiet onder de duiven van haar lief. Stefaan komt in nauwe schoentjes terecht, Simonne straalt en Femke lucht haar hart. Eddy ontdekt wat Britney aan het doen is, Judith is bezorgd om Thilly.

Maandag 28 maart 2022 - aflevering 5191

Marianne betrapt Tom in het holst van de nacht en wil weten wat hij aan het doen is. Christine is even onder de voet van wat Waldek haar vertelt. De vastberadenheid van Karin is groot, maar tegelijk ergert ze zich aan de houding van Femke.

Dinsdag 29 maart 2022 - aflevering 5192

Karin is woest op Tom. Eddy doet een onrustwekkende ontdekking. Het is de verjaardag van Zihame, maar net nu moet ze een taak afwerken voor school met Robin. Thilly kan bepaalde zaken niet meer loslaten, tot groot ongenoegen van Harry.

Woensdag 30 maart 2022 - aflevering 5193

Eddy probeert Angèle iets duidelijk te maken, maar dat lijkt niet goed te lukken. Bob en Lowie hebben een cadeautje voor hun nieuwste klant. Viv schiet onder de duiven van haar lief. De 'vrijgezellen' van Tamara begint vorm te krijgen.

Donderdag 31 maart 2022 - aflevering 5194

Stefaan is nog laat aan het werk op school en dat brengt hem in nauwe schoentjes. Thilly haar gedrevenheid speelt in haar nadeel. Voor Marianne start er een drukke dag. Simonne straalt sinds lange tijd. Femke lucht haar hart bij Rosa.

Vrijdag 1 april 2022 - aflevering 5195

Stefaan neemt de enige juiste beslissing, maar die schiet bij de betrokkenen in het verkeerde keelgat. Karin doet Marianne twijfelen over de keuzes die ze gemaakt heeft. Eddy ontdekt waar Britney mee bezig is. Judith maakt zich zorgen over Thilly.

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.

