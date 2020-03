'Thuis': week 13 (2020) - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2019

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen d vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!



Maandag 23 maart 2020 - aflevering 4809

JTania wordt geconfronteerd met moeilijke beelden. Judith en Tom zijn met verstomming geslagen door wat Stan hen verteld heeft. Eddy is in de zevende hemel. Tamara steunt Dries en spoort Bob aan hetzelfde te doen.

Dinsdag 24 maart 2020 - aflevering 4810

Dries begint de dag vol goede moed, maar botst al snel op een dispuut. Judith connecteert met haar zoon waardoor hij zijn bezorgdheden met haar kan delen. Eddy moet zich constant in bochten wringen en dat is ook Simonne niet ontgaan.

Woensdag 25 maart 2020 - aflevering 4811

Karin krijgt onverwacht bezoek, maar is allesbehalve onder de indruk. Adil verbergt iets voor Waldek. Lowie laat niet in zijn kaarten kijken. Reinhilde en Karin verkneukelen zich over de gevolgen van hun daden. Ann begrijpt Tania.

Donderdag 26 maart 2020 - aflevering 4812

Tamara probeert zich te focussen op haar werk. Femke krijgt een nieuwe klant over de vloer. Stan is nerveus. Reinhilde speelt de vermoorde onschuld. Sam maakt zich zorgen over Joren en ook Rosa is ongerust.

Vrijdag 270 maart 2020 - aflevering 4813

De onwennige sfeer bij Boowie houdt aan. Dries krijgt onverwachts hulp aangeboden. Sam en Tim gaan samen naar de les. Waldek besluit eentje te gaan drinken in Bar Madam en hij is niet alleen. Adil heeft opnieuw een geheime date. Stan krijgt de nodige aanmoedigingen.

