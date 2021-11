'Thuis' lost eerste beelden van het appartement van Thilly en Judith

Het moment is eindelijk daar. De 'Thuis'-kijker krijgt maandag eindelijk een blik op het appartement boven Bar Madam. Nadat Frank en Simonne er voor enkele maanden introkken, verhuizen Thilly en Judith nu naar het pand. De twee zussen zijn volop aan het schilderen en inrichten.

De twee actrices zijn blij dat ze nog steeds samen mogen blijven wonen:

Lauren Müller: 'Dit nieuwe appartement is voor de zussen Van Santen eigenlijk de start van een nieuw leven. Judith trekt weg van het strikte doktersleven en zoekt een spannendere levensstijl op bij de spoeddienst. Thilly daarentegen belandt met haar voeten op de grond en komt eindelijk thuis. Het is heel fijn dat de zussen elk hun eigen nieuwe weg inslaan en toch samenblijven. Zowel voor Thilly is dat leuk maar ook voor mij, want Katrien en ik voelen elkaar heel goed aan. Precies echte zussen.'

'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.