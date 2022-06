'Telefacts Zomer' brengt uniek portret van big wave surfster Joana die haar angsten overwint

In 'Telefacts Zomer' zoomt Birgit Van Mol nu donderdag 16 juni in op het bijzondere verhaal van de Portugese Joana Andrade die aan big wave surfing doet.

Met haar 1m56 bedwingt ze als één van de weinige vrouwen letterlijk de grootste golven ter wereld. 'Je bent zo klein zeggen de mensen. Hoe is dat mogelijk? Maar ik zeg altijd dat mijn kracht in mijn hoofd zit', vertelt Joana. Surfen is als therapie voor haar. In de woeste oceaan vergeet ze al haar jeugdtrauma's. Joana doet haar verhaal in de hoop dat andere vrouwen hier moed uit kunnen putten.

Het hele leven van Joana staat in het teken van big wave surfing, een extreme sport die ze beoefent in het Portugese Nazaré. In de zomer een rustig vissersdorpje, maar in de winter de speeltuin van de heldhaftigste surfers ter wereld. 'Toen ik voor het eerst die reuzengolven zag dacht ik: dit is iets voor gekken', vertelt ze. Joana ontsnapte al verschillende keren aan de dood maar toch blijft surfen haar passie én haar redding. Tijdens haar jeugd werd ze misbruikt en gedrogeerd. Dankzij de zee en haar woeste golven wist ze al haar angsten te overwinnen. 'Ik voelde me gevangen door wat me overkomen is. De golven hielpen me de pijn onder ogen te zien en het trauma te verwerken.' En om nog een stap verder te gaan, leert ze nu ook ijsduiken in Finland. Ze hoopt zo rust te vinden in extreme situaties en anderen te inspireren.

'Telefacts Zomer', donderdag 16 juni om 22.45 uur bij VTM en op VTM GO.