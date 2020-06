'Telefacts Zomer' achter de schermen op het meest luxueuze cruiseschip ter wereld

Groter, duurder, exclusiever. Het past allemaal bij de Seven Seas Explorer, het duurste cruiseschip dat op dit moment de wereldzeeŽn bevaart. Voor het eerst mogen er camera's mee aan boord van het duurste cruiseschip ter wereld.

Op het dek van een cruiseschip hangt er een zalige vakantiesfeer, maar onder het dek heerst er stress. 'Telefacts' gaat achter de schermen op het meest luxueuze cruiseschip ter wereld in de tweedelige reeks van 'Telefacts Zomer' op dinsdag 23 juni om 21.40 uur en donderdag 25 juni om 21.10 uur bij VTM.

De Seven Seas Explorer is meer dan een cruiseschip, het is een drijvend dorp. Een all-inclusive verblijf kost al gauw 70.000 euro en al dat geld levert niet eens een ticket op voor de Regent Suite. Met haar 410 vierkante meter is de suite zo'n zes keer groter dan een gemiddelde Britse woning. Aan boord van het schip is er 900 kilo kreeft, 8 kilo kaviaar en een haast ontelbaar aantal flessen Champagne. Maar is al die weelde het geld wel waard? En wat vinden de gasten na afloop van hun exclusieve reis?

