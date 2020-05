'Telefacts Special': Marc Dutroux spreekt opnieuw na bijna 20 jaar

Net nu Marc Dutroux, 's lands bekendste seriemoordenaar, een aanvraag heeft lopen om vervroegd vrij te kunnen komen, laat hij opnieuw van zich horen.

Drie gerechtspsychiaters maken op dit moment, op vraag van de advocaat van Marc Dutroux, een nieuw psychiatrisch rapport op. Daarbij gaan ze na of Marc Dutroux na 23 jaar celstraf veranderd is en tot schuldinzicht is gekomen.

In een speciale uitzending van 'Telefacts' waar maanden aan gewerkt is en die vanavond, dinsdag 12 mei om 21.40 uur, wordt uitgezonden, blijkt dat Marc Dutroux nog steeds zijn onschuld uitschreeuwt. Dat blijkt uit nieuw en uniek videomateriaal waarin Marc Dutroux te zien en te horen is. 'Telefacts' onderzoekt wat de uitspraken van Marc Dutroux betekenen voor zijn vraag om vervroegd vrij te komen.

'Telefacts'-reporter Thomas Van Hemeledonck: 'We hebben de video's in handen gekregen, en hebben de afweging gemaakt of we ze ook zouden brengen. Uiteindelijk vinden we dat we ze moeten uitzenden omdat ze cruciaal zijn voor de vraag of Marc Dutroux vervroegd kan en mag vrijkomen. Zijn uitspraken zeggen veel over wie hij nog steeds is na 23 jaar opsluiting en of hij al dan niet schuldinzicht heeft gekregen. We kaderen zijn uitspraken ook telkens goed door experts aan het woord te laten. Uit respect voor de slachtoffers, hebben wij hen al snel gecontacteerd en geconfronteerd met de beelden. Zij waren ook meteen bereid om daarop te reageren.'

Onder meer Ronny Baudewyn (ex-advocaat van Marc Dutroux) en Stéphane Goux (assisenvoorzitter ten tijde van het proces Marc Dutroux) reageren in 'Telefacts' op de uitspraken van Marc Dutroux. Gerechtspsychiater Hans Hellebuyck schat de kansen van Marc Dutroux na deze uitspraken nog kleiner in: 'Als Dutroux écht wil vrijkomen, dan schiet hij zichzelf hiermee wel in de voet.'

De slachtoffers van Marc Dutroux reageren ontzet in 'Telefacts'. 'Het doet pijn om dit te horen', zeggen de ouders van An Marchal, die in 1995 vermoord werd door Marc Dutroux. 'Hij klaagt over wat ze zijn kinderen en zijn vrouw hebben aangedaan. Sorry, maar wat heeft hij òns aangedaan?' Ook de ouders van Eefje Lambrecks konden de uitspraken van Marc Dutroux bekijken en reageren in 'Telefacts'.

De redactie van 'Telefacts' confronteerde ook de huidige advocaat van Marc Dutroux met zijn uitspraken. Hij wenste niet te reageren, maar neemt akte van wat Marc Dutroux zegt.

'Telefacts Special', dinsdag 12 mei om 21.40 uur bij VTM.