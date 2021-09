'Telefacts' blikt 20 jaar na de aanslagen terug op 9/11

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Over 1 week is het 11 september. Het is dan precies 20 jaar geleden dat twee vliegtuigen zich in de WTC-torens boorden in het hartje van New York. Eén van de grootste terreurdaden uit onze geschiedenis en een gebeurtenis die onze wereld voorgoed veranderd heeft.