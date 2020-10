'Team Scheire' gaat opnieuw aan de slag

Foto: Canvas - © VRT 2018

Lieven Scheire is een man met een missie: voor een tweede reeks van 'Team Scheire' wil hij opnieuw met de hulp van wetenschap en technologie de levenskwaliteit van een aantal heel bijzondere mensen verbeteren.

Daarvoor doet hij beroep op zijn team van moderne uitvinders of 'makers': ingenieurs, wetenschappers en programmeurs, met wie hij samen slimme oplossingen bedenkt, die levens ingrijpend kunnen veranderen.

Lieven Scheire: ''Team Scheire' is de serieuze versie van 'De Droomfabriek'. Bij 'De Droomfabriek' ging het om mensen met een stabiel, normaal leven die droomden van iets bijzonders. In ons programma gaat het over dingen die voor ons alledaags lijken maar voor anderen een wereld van verschil maken'.

Aflevering 1

Kenny & de patiëntjes uit het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis

Kenny (Boechout) wil zelf zijn kunstwerken in graffiti op de muur kunnen zetten. Als street-art fan is het voor hem onmogelijk om dit zelf te doen aangezien hij door zijn ziekte in een rolstoel zit en bijna niet meer zelfstandig kan bewegen. Mad scientist Anthony schiet hem te hulp om zijn droom waar te maken.

Een andere vraag komt uit het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis in Antwerpen. Ondanks alle voorbereidingen en goede begeleiding geraken kinderen vaak overstuur en in paniek als ze het operatiekwartier binnengaan. Gebruikersonderzoeker Lynn en Imec gaan de uitdaging aan om ondanks de strenge medische regels toch een oplossing te bedenken.

Het team

Lynn Coorevits uit Kortrijk studeerde psychologie en marktonderzoek, waarna ze aan de slag ging als gebruikersonderzoeker bij Imec. Ze werkt samen met een gemotiveerd team om testbare versies van nieuwe uitvindingen te bouwen en te onderzoeken. Met deze concrete resultaten kan Lynn dan verder blijven zoeken en testen tot ze de ideale oplossing voor de gebruiker heeft gevonden.

Anthony Liekens uit Schilde is doctor in de biomedische technologie en computerwetenschappen. Hij heeft zijn eigen 'Open Garage': een eigen makerspace waar iedereen welkom is en van waaruit hij zowel professioneel als in zijn vrije tijd oplossingen zoekt en maakt voor de meest diverse problemen. Als uitvinder en innovation consultant probeert hij het denk- en maakproces binnen organisaties te verbeteren om sneller en beter tot nieuwe ideeën en producten te komen.

Katrien De Graeve uit Londerzeel is software architect. Ze heeft een uitzonderlijk talent voor informatica en heeft zich als autodidact opgewerkt tot een van de toonaangevende software specialisten bij Microsoft. Vandaag werkt ze vol overgave aan de ontwikkeling en verbetering van het 'Internet of Things': de technologie waarbij toestellen via het Internet met elkaar en bijvoorbeeld ook met een smartphone communiceren.

Ronald Van Ham uit Lennik is prof aan de VUB, maar bedenkt en bouwt als zelfstandige ook machines op maat in zijn eigen maakatelier. Deze volbloed uitvinder noemt zijn vakgebied 'mechatronica': een combinatie van mechanica, software en elektronica. In mensentaal: hij zet graag overal motortjes op. Enkele jaren geleden startte hij de Techniekschuur. Naast techniekworkshops voor jong en oud is de schuur elke dinsdagavond open om samen technische dingen te bouwen, herstellen of verbeteren.

Maria-Cristina Ciocci uit Gent is een wiskundige met een passie voor technologie en wetenschap. Na enkele jaren als prof aan de universiteit is ze nu bezieler van Ingegno en manager van De Creatieve Stem. In haar achtertuin heeft ze haar eigen ‘makerspace’: een creatief lab met 3D printers, laser cutter, elektronica-kits en werktafels waar ze kinderen en jongeren via workshops begeleidt en inspireert om te gaan 'uitvinden'.

Maarten Weyn uit Hove is professor mobiele communicatie aan de Universiteit Antwerpen en Internet Of Things-specialist. Bij onderzoekscentrum Imec leidt hij een team van onderzoekers rond low-power communicatie. Hij bouwt het liefst zelf aan zijn hightech oplossingen, wat van hem een moderne uitvinder maakt.

Deepak Mehta uit Berchem wil als mede-organisator van evenementen als 'HackBelgium' en 'TEDxAntwerp' technologie en innovatie begrijpbaar en toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek, maar vooral bij jongeren. Bij Technopolis leerde hij jongeren zelf de handen uit de mouwen steken, en zo de mogelijkheden en de schoonheid van technologie en wetenschap te ontdekken.

Kristel Van den Bergh uit Zemst startte na haar studies TEW als consultant en marktonderzoeker. Ze leidde nieuwe productlanceringen in Europa, China en Afrika. Op zoek naar nog meer creativiteit ging ze aan de slag als Innovatie Manager bij Materialise, waar ze de wondere wereld van het 3D printen mocht ontdekken. Kristel werkt samen met een gepassioneerd team van ingenieurs, designers, en materiaal experten om ideeën te realiseren en zo het leven te verbeteren van vele mensen.

'Team Scheire' is een programma van Sputnik voor Canvas.

'Team Scheire', vanaf dinsdag 13 oktober om 21.15 uur op Canvas.