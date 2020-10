Tal van nieuwe programma's in november op Cartoon Network en Boomerang

Foto: Boomerang - © Day One MPM 2020

Maak kennis met 'The Fungies'! Ze leven in een perfecte, prehistorische utopie. Ze gaan naar Fungie School, hebben Fungie banen, spelen Fungiebal en hebben veel plezier!

Maar Seth, een 10-jarig paddestoeljongetje, verlangt naar een ander soort plezier. Hij houdt van wetenschap en onderzoek. Hij houdt ervan zijn ontdekkingen te delen met zijn mede-Fungies.

Maak kennis met 'The Fungies'!

Vanaf 16 november, elke weekdag om 16.20 uur

Op zoek naar wetenschappelijk avontuur creëert Seth hilarische problemen voor zichzelf en zijn stad! Gelukkig lost Seth elk probleem dat hij creëert op ingenieuze wijze op met zijn eigenzinnige, emotionele kijk.

Bekijk 'The Fungies!' vanaf 16 november elke weekdag om 16.20 uur, alleen bij Cartoon Network.

Met IJsbeer, Grizz en Panda naar de bioscoop!

Zaterdag 28 november om 9.50 uur

De wereld van Grizz, Panda en IJsbeer staat op zijn kop wanneer Trout, een inspecteur van de dienst Natuur- en Faunabeheer, korte metten maakt met hun berenstreken. De beren moeten vluchten naar Canada.

Nestel je op zaterdag 28 november om 9.50 uur met een popcorn in de zetel en geniet van 'Wat Beren Leren: De Film', waarin je de beren volgt op avontuur in Canada!

Nieuwe avonturen van 'Teen Titans Go'

Vanaf 9 november, elke weekdag om 17.25 uur

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven – zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'Teen Titans Go!'. Ontdek hoe het leven van een tiener-superheld er nu echt uitziet… wanneer de cape af gaat. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef alle avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en natuurlijk alle grappige momenten daar tussenin. Één ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur!

Lachen met de stuntelige 'Mr Bean'!

Vanaf 16 november, elke weekdag om 14.00 uur

'Mr. Bean' is terug bij Boomerang met nieuwe avonturen! Overal waar hij komt, ontstaan problemen. Wat weet hij nu weer op eigenaardige en komische wijze naar zijn hand te zetten? Bij Mrs. Wicket, de strenge huisbaas van Mr. Bean, en haar eenogige kat Scrapper lopen de irritaties wederom hoog op.

Lach mee met 'Mr. Bean' tijdens de nieuwe afleveringen die vanaf maandag 16 november doordeweeks om 14.00 uur bij Boomerang te zien zijn.

Nieuwe afleveringen van 'Agent Binky'

Vanaf 2 november, elke dag om 19.00 uur

Binky is een binnenkat die agent is bij een geheim genootschap genaamd HURRK: Huisdieren van het Universum zijn RuimteReis-Klaargemaakt. Samen met poes Gracie, goudvis Loo, schildpad Nola en hond Gordon vormt hij een team van agenten dat als missie heeft om hun baasjes (mensen) en hun Ruimtestation (eigenlijk gewoon hun huis) te beschermen tegen aliens (beter bekend als mieren, vliegen, sprinkhanen en soms zelfs stofzuigers).

Een behoorlijk grote taak voor kleine huisdieren, maar ze zijn extreem getraind, extreem toegewijd en in combinatie met een behoorlijk snufje paranoia gaan ze elke missie voor de volle honderd procent aan. Het normale dagelijkse leven zit voor deze agenten vol met avontuur, opwinding, vriendschap en als daar tijd voor is, lekkere dutjes.

Bekijk de avonturen van 'Agent Binky: Huisdieren van het Universum' vanaf 2 november elke dag om 19.00 uur bij Boomerang!