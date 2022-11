Tal van nieuwe afleveringen in november op Cartoon Network en Boomerang

Robin, Beast Boy, Cyborg, Raven en Starfire wonen in Jump City en vormen samen het superheldenteam de Teen Titans. Wanneer ze de wereld niet aan het redden zijn, leven ze samen als tieners zonder bemoeizuchtige volwassenen.

De misdaad bestrijden is zeker niet hun enige prioriteit. De jonge helden worstelen ook met andere problemen zoals beslissen wie de was doet, achterhalen wat de leukste grap ter wereld is en uitzoeken waar ze de lekkerste sandwich kunnen vinden. De Titans staan altijd paraat voor een avontuur, binnen én buiten het huis.

Bekijk de nieuwe afleveringen van het zevende seizoen van 'Teen Titans Go!' vanaf 28 november elke dag om 17.20 bij Cartoon Network.

'Total Dramarama'

Vanaf 21 november, elke weekdag om 15.00 uur

De 'Total Dramarama' serie herintroduceert een aantal van de originele 'Total Drama' personages in een alternatief universum waar ze verouderd zijn van peuters tot tieners en verzorgd worden door Chef Hatchet. Elke aflevering bevat dromen, grappen, bekentenissen, en flashbacks.

Gloednieuwe afleveringen van het 3e seizoen van 'Total Dramarama' zijn te zien vanaf 21 november, elke weekdag om 15.00 uur bij Cartoon Network.

Cartoon Network Sinterklaas Countdown

Vanaf 12 november, elke dag om 15.55 uur

Sinterklaas komt naar de stad! Terwijl hij door het land reist om iedereen z'n schoentje te vullen, word je uitgenodigd om samen met je favoriete CN-vrienden af te tellen naar pakjesavond. Zij brengen deze spannende tijd door met veel leuke avonturen. Samen met hen is wachten allesbehalve saai. Uitgelichte shows zijn: 'Teen Titans Go!', 'The Amazing World of Gumball', 'Craig of the Creek' en 'We Bare Bears'.

Moley

Vanaf 14 november om 12.30 uur

Op 14 november starten tijdens het Cartoonito-blok op Boomerang gloednieuwe afleveringen van het eerste seizoen van 'Moley'. 'Moley' is een kleurrijke en hartverwarmende serie, waarbij in elke aflevering een echt gemeenschapsgevoel heerst. Tijdens zijn avonturen krijgt Moley te maken met verschillende thema’s zoals positiviteit, vriendschap en recycling.

Ontdek de wereld onder de grond in nieuwe afleveringen van 'Moley', vanaf 14 november om 12.30 uur bij Boomerang.

'Scooby-Doo' en 'Tom & Jerry Winterplezier'

Première 26 november om 16.00 uur

Kijk naar de leukste Scooby-Doo en Tom & Jerry films. Ga mee op avontuur met Scooby en zijn bende, of volg het oneindige kat en muis spel van Tom & Jerry.

Je favoriete figuren keren terug op 26 november om 16.00 uur op Boomerang.

'Thomas de Stoomlocomotief & vriendjes'

5 en 6 november om 8.00 uur

Ga lekker zitten voor de 'Thomas de Stoomlocomotief'-marathon, die nu energieker, kleurrijker en zelfs jonger is dan ooit tevoren! Tot nu toe was het leven op het eiland Sodor vol van opwinding. De serie zit vol van muziek en boordevol nieuwe avonturen voor onze stoommachines en kijkers.

De 'Thomas de Stoomlocomotief'-marathon is op 5 en 6 november om 8.00 uur te zien op Boomerang, tijdens het Cartoonito-blok!

'Cocomelon'

Première 7 november

Tussen alle afleveringen door is het genieten met 'Cocomelon', waarbij ritmische muziekjes, bekende en eigen kinderliedjes worden gezongen. Zo leren kinderen spelenderwijs meer over kleuren, vormen, letters en cijfers.

Leer mee met 'Cocomelon' vanaf 7 november, elke zaterdag en zondag in het Cartoonito-blok, bij Boomerang.