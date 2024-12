Sven De Ridder probeert erfstuk te verkopen in 'Stukken Van Mensen'

Nog een laatste keer dit seizoen is het Art Center Hugo Voeten het strijdtoneel van 'Stukken Van Mensen'. De dealers halen nog één keer hun portemonnee boven om te bieden op werken die worden aangeboden door bekende en onbekende Vlamingen.

De eerste verkoper die ze ontvangen in hun kamer is acteur Sven De Ridder. Hij heeft een erfstuk meegenomen. Het is een werk van de Antwerpse schilder Pol Mara. Sven waagt zijn kans in de kamer van Carlo Bonte, maar daar krijgt hij een bijzonder advies van de Brugse dealer te horen.

Als Carlo een openingsbod doet van €2.000 begint de acteur te lachen. En ook Carlo beseft maar al te goed dat zijn bod te laag is: 'Eigenlijk zou dat werk €10.000 waard moeten zijn. Maar als ik de prijzen zie van de laatste twee jaar, kan ik niet anders dan me aan de realiteit spiegelen.' En dan krijgt Sven een atypisch advies te horen van Carlo: 'Als je mijn eerlijke opinie vraagt, zou ik zeggen: behoud het werk nog eventjes.'

'Stukken Van Mensen', zaterdag 15 december om 20.55 uur op Play4 en GoPlay.