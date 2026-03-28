Superhelden, ninja's en paasmysteries in april op Cartoon Network

In 'Teen Titans Go!' krijg je op komische wijze een kijkje in het leven van de superhelden zonder cape. Fans zien eindelijk hoe het dagelijkse leven van deze supertieners eruitziet, met herkenbare puberproblemen zoals waswedstrijden en de zoektocht naar de perfecte boterham.

Seizoen 9 brengt een reeks gloednieuwe afleveringen, met avonturen die gaan van vastzitten in een boek tot het rechtzetten van de geschiedenis via tijdreizen… en nog veel meer knotsgekke momenten met je favoriete helden.

Te bekijken vanaf 13 april, elke weekdag om 19.45 uur op Cartoon Network en HBO Max.

'Ninjago: De Drakenstrijd'

Vanaf maandag 20 april, elke weekdag om 16.30 uur

Terwijl de ninja’s op zoek zijn naar hun vermiste teamgenoten, jagen de Verboden Vijf en hun duistere leger op de Prismatische Zwaarden. Deze zwaarden kunnen de kracht vrijlaten van een Chaosdraak die ooit werd opgesloten door de Bronnen-Draken. Arin volgt intussen Ras in de hoop zijn ouders terug te vinden, maar raakt daardoor steeds verder verwijderd van zijn teamgenoten en Lloyds leer.

De nieuwe afleveringen van seizoen 3 zijn vanaf 20 april elke weekdag om 16.30 uur te bekijken op Cartoon Network en HBO Max.

'Waar is het konijn?'

Zaterdag 2 april - zondag 5 april

Het is paastijd! Tijd om op zoek te gaan naar het konijn!

Geniet van een volledig weekend in het teken van Pasen, elke dag om 17.00 uur op Cartoon Network en HBO Max.