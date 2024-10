Super voetbal weekend bij DAZN

De topper in eigen land, El Clásico in Spanje, Il Derby d'Italia in de Laars en Le Classique en de Derby du Nord in Frankrijk. Komend weekend zijn er liefst vijf voetbalkrakers, en ze zijn allemaal exclusief te volgen bij DAZN.

Alle voetballiefhebbers te lande zeggen maar beter hun weekendplannen af. Want de belangrijkste matchen in België, Spanje, Italië én Frankrijk op één weekend tijd: dat gebeurt maar zelden. Het is dan ook tijd voor een ‘Superweekend’ bij DAZN.

Zaterdag 26 oktober

Morgenavond zijn alle blikken in de voetbalwereld op Spanje gericht. Dan geven Real Madrid en Barcelona de aftrap van de eerste Clásico van het seizoen. Een heuse kraker, zeker nu het vernieuwde Barça de pannen van het dak speelt. Bij Real zal het zonder de geblesseerde Thibaut Courtois zijn maar Kylian Mbappé zal zich zeker willen bewijzen in zijn eerste Spaanse klassieker.

Op datzelfde moment staat ook Will Still voor zijn eerste derby aan het roer van RC Lens. De Belgische coach ontvangt het LOSC Lille van Thomas Meunier voor de Derby du Nord. Een uitgelezen kans voor beide landgenoten om zich onsterfelijk te maken bij hun aanhang.

Zondag 27 oktober

Zondagmiddag 27 oktober verhuist het epicentrum van het Belgische voetbal dan weer naar een ongetwijfeld kolkend Jan Breydelstadion. Club Brugge tegen aartsrivaal Anderlecht: het blijft de onvervalste topper bij ons. Club won maar één van z’n laatste zes thuismatchen tegen paarswit, en Anderlecht moet zich in de competitie herpakken na het verlies tegen Beerschot.

Enkele uren later en een goeie 1.000 kilometer zuidelijker staat Italië in rep en roer voor Il Derby d’Italia. Titelhouder Inter tegen recordkampioen Juventus, ofwel de clash tussen de twee succesvolste Italiaanse clubs. Inter telt één punt meer dan Juve, maar de Oude Dame is onder het bewind van Thiago Motta wel weer een moeilijk te kloppen geheel en is nog ongeslagen.

Alsof al dit lekkers nog niet voldoende is, sluiten Marseille en PSG het Superweekend af met Le Classique, de grootste wedstrijd uit de Ligue 1. Een rivaliteit tussen het Zuiden en de hoofdstad die geen enkele Fransman onberoerd laat. De tribunes in het Vélodrome daveren nooit zo hard als voor de komst van de Parijzenaars, maar óp het veld wil het al vijf competitiematchen op rij niet meer lukken voor Marseille.

Kortom: 2 dagen lang, in 4 Europese landen, 5 van de grootste voetbalklassiekers. En dat allemaal op 1 bestemming: DAZN.

Programma

Zaterdag 26 oktober, 21.00u: Real Madrid – Barcelona

Zaterdag 26 oktober, 21.00u: RC Lens – LOSC Lille

Zondag 27 oktober, 13.30u: Club Brugge – RSC Anderlecht

Zondag 27 oktober, 18.00u: Inter – Juventus

Zondag 27 oktober, 20.45u: Marseille – PSG