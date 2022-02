'Sturm der Liebe': week 6 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 7 februari 2022 - aflevering 3511

Dankzij Franzi wordt Tim op tijd naar het ziekenhuis gebracht. Hij voelt zich al snel beter. Christoph is intussen op zoek naar de ontvoerders. Rosalie wil Michael nog meer jaloers maken en blijft met Max flirten. Tijdens een brunch worden de twee opgeschrikt door inspecteur Meyser: hij arresteert Rosalie op verdenking van de ontvoering van Tim. Vanessa heeft nog steeds last van duizeligheid. Michael onderzoekt haar opnieuw en ze krijgt een schokkende diagnose.

Dinsdag 8 februari 2022 - aflevering 3512

Rosalie is onder de indruk wanneer Michael bij de politie opkomt voor haar. Tim en Franzi huren Lucy in als weddingplanner. Zij huurt op haar beurt Maja in als fotografe. Maja mag van Werner de kelder gebruiken als donkere kamer. Wanneer ze daar foto's ontwikkeld, doet ze een griezelige ontdekking op een van haar foto's. Vanessa zal lang niet kunnen schermen en dat maakt haar ongelukkig.

Woensdag 9 februari 2022 - aflevering 3513

In het bos redden Maja en Florian een gewond konijn. Florian bekommert zich om het dier en dat maakt indruk op Maja. Tim belooft Franzi een romantische verrassing. Hij krijgt daarbij hulp van Robert. Alfons en Hildegard willen graag een paar dagen naar Londen. Maar wanneer hij hoort dat Vanessa gewond is, wil Alfons thuis blijven.

Donderdag 10 februari 2022 - aflevering 3514

Omdat Robert Hildegard moet vervangen in de keuken, besluit Selina Cornelia in zijn plaats te helpen. Tante Margit vertelt Tim over een oud familiegebruik waarbij de bruidegom een zakdoek in het water van een bepaalde bron moet dopen. Tim beseft dat dit belangrijk is voor Franzi en besluit op zoek te gaan naar de bron. Maja wordt overweldigd door haar gevoelens voor Florian en ze sluit zich van hem af.

Vrijdag 11 februari 2022 - aflevering 3515

Tim heeft de bron nog steeds niet gevonden en besluit op de ochtend van zijn huwelijk opnieuw op zoek te gaan. Wanneer hij niet op tijd terug is, ziet Boris zich genoodzaakt te doen alsof hij Tim is. Alfons besluit niet meer deel te nemen aan de portierswedstrijd. Vanessa kan dat niet zo laten en besluit in zijn plaats te gaan. Robert heeft een ongeluk waardoor hij zijn stem kwijt is. Cornelia voelt zich schuldig en wil hem helpen.

