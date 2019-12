'Sturm der Liebe': week 52 (2019) - PREVIEW

Op Vitaya wordt elke werkdag gretig gekeken naar 'Sturm der Liebe'. De gebeurtenissen in de idyllische Duitse decors blijven onverminderd populair. Het sausje van intriges, romantiek en spanning werkt. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees de preview!

Deze week in 'Sturm der Liebe':

Maandag 23 december 2019 - aflevering 2956

Alicia zegt de reis met Christoph af. Ondanks zijn teleurstelling lijkt Christoph dat toch te aanvaarden, maar hij broedt stiekem op een plan. Boris vertrouwt Tina toe dat hij verliefd is geworden op iemand die onbereikbaar is. André wordt gekweld door nachtmerries. Bovendien loopt de verkoop van de Bräustuberl op niets uit. Goran wil Romy helpen bij het schrijven van liedjes.

Dinsdag 24 december 2019 - aflevering 2957

Natascha is niet tevreden over het liedje dat Romy geschreven heeft en ze gaat opnieuw aan de slag. Dit keer met Paul als inspiratiebron. In de schuur komt een giftige onkruidverdelger vrij. Viktor vermoedt dat dit een vandalenstreek is en gaat samen met Alicia op de uitkijk liggen. Natascha blijft Michael volgen en trekt verkeerde conclusies. Het komt tot een heftige discussie.

Woensdag 25 december 2019 - aflevering 2958

Jessica laat zich niet zomaar afschepen door Victor. Goran vraagt Romy om van Paul weg te blijven. Michael ontkent dat hij geïnteresseerd is in Xenia. Om ruzie met Natascha te vermijden, doet hij haar een voorstel. André probeert te aanvaarden dat Magda de leiding heeft, maar het duurt niet lang vooraleer de concurrentiestrijd losbarst.

Donderdag 26 december 2019 - aflevering 2959

Het westerntoernooi dreigt een ramp te worden. Alicia geeft echter niet op en zet alles op alles. Goran krijgt een filmaanbod uit Los Angeles. Romy wil niet met hem meegaan waardoor hun toekomst samen in het gedrang komt. Valentina en Fabien gaan samen fietsen en Valentina ontdekt wat voor een bijzondere jongen hij eigenlijk is. Natascha slaat het voorstel van Michael af. Ze heeft zelf een idee: samen een danscursus volgen.

Vrijdag 27 december 2019 - aflevering 2960

Valentina zegt op het laatste moment de kampeertrip met Fabien af, waarop hij haar verwijt niet te weten wat ze wil. Robert krijgt een slecht geweten en vertelt Fabien de echte reden waarom Valentina afhaakte. Boris betrapt Alicia en Viktor in een twijfelachtige situatie. Hij vraagt zich af wat er al allemaal tussen de twee gebeurd is. Romy wil niet dat Goran het filmaanbod voor haar afwijst. Intussen ontdekt Romy ook dat haar neef Tobias een vriendin heeft in München.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.50 uur op Vitaya.

