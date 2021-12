'Sturm der Liebe': week 51 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 20 december 2021 - aflevering 3476

Franzi en Steffen zijn klaar om naar Denemarken te vliegen. Franzi merkt dat ze haar geluksbrenger vergeten is en ze haast zich naar het Fürstenhof. Daar loopt ze Tim tegen het lijf. Cornelia verheugt zich op de boottocht en hoopt dat zij en Robert zo naar elkaar toe zullen groeien. Robert beschouwt haar echter enkel als een goede vriendin. Ook Rosalie en André willen de reis niet missen, maar ze maken de hele tijd ruzie. Wanneer Michael de kant van Rosalie kiest, is André het beu en hij besluit terug naar huis te keren. Maar dan loopt het mis.

Dinsdag 21 december 2021 - aflevering 3477

Tijdens de boottocht beseft Cornelia steeds meer dat Robert niet geïnteresseerd is in haar. Ariane wacht aan de rand van het bos om haar plan eindelijk uit te voeren. Ze wil het Fürstenhof met de grond gelijk maken. André kan zich niets meer herinneren van zijn ongeval. Alfons geniet met volle teugen van de boottocht, maar hij mist Hildegard. Zij heeft intussen spijt dat ze niet is meegegaan en besluit Alfons achterna te gaan.

Woensdag 22 december 2021 - aflevering 3478

Franzi merkt dat de gebeurtenissen van de afgelopen dagen haar erg onzeker hebben gemaakt. Ze vraagt zich af of Steffen wel de juiste is en of ze wel met hem moet trouwen. Tim worstelt intussen ook met zijn gevoelens voor Franzi. Amelie merkt dit en ze neemt een drastische beslissing. Christoph en Werner snappen niet dat de politie twijfelt aan Ariane's schuld. André is nog steeds zijn geheugen kwijt, maar ontdekt wel dat hij goed kan koken.

Donderdag 23 december 2021 - aflevering 3479

Nadat Amelie Tim de waarheid heeft verteld over Steffen, wil hij meteen naar Franzi. Franzi is diep teleurgesteld in Steffen en wil hem niet meer zien. Christoph chanteert Ariane. Michael en Rosalie maken zich grote zorgen over André en gaan hem zoeken. Michael vreest dat hem iets ernstig is overkomen. Cornelia kan haar kus met Robert niet uit haar hoofd zetten. Ze denkt dat ze toch een kans bij hem maakt en besluit voor hem te vechten.

Vrijdag 24 december 2021 - aflevering 3480

Ariane heeft een manier gevonden om Christoph, Werner en Robert onder druk te zetten. Christoph en Werner willen toegeven, maar Robert wil daar niet van weten. Franzi en Tim zijn dolgelukkig. Nu Steffen niet meer tussen hen in staat, kunnen ze volop voor mekaar gaan. Tijdens hun zoektocht naar André ontmoeten Michael en Rosalie auteur Joell Wauters, die onderzoek doet naar de riviergeest.

