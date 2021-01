'Sturm der Liebe': week 5 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 1 februari 2021 - aflevering 3246

Denise en Joshua kunnen voorkomen dat Annabelle ontsnapt. Dan komt het nieuws dat het slecht gaat met Christoph. Denise en Joshua sluiten Annabelle op in de werkplaats en haasten zich naar het ziekenhuis. Jessica en Henry worden gewekt door Alfons. De vader van Romy zorgt voor heel wat opschudding. Lucy snapt het niet, maar Paul kan hem wel begrijpen. Linda zit vast in haar zoektocht en dat frustreert haar.

Dinsdag 2 februari 2021 - aflevering 3247

Tot grote vreugde van Denise, Eva en Linda ontwaakt Christoph eindelijk uit zijn coma. Robert maakt zich zorgen over wat hij tegen de politie zal zeggen. Annabelle is uit de werkplaats ontsnapt en is op de vlucht. Hildegard en Alfons zijn blij dat Jessica en Henry elkaar gevonden hebben, maar moeten toch wennen aan de nieuwe situatie. Het valt Werner op dat André graag bij Linda is. Door een misverstand denkt André dat zijn broer ook in Linda geïnteresseerd is.

Woensdag 3 februari 2021 - aflevering 3248

Werner vertelt Denise dat het schilderij van Dora en George zal worden tentoongesteld. Robert zoekt Christoph op en probeert hem te overtuigen om een verklaring af te leggen die niet nadelig is voor Valentina. Christoph is echter niet onder de indruk en vindt dat Valentina moet boeten. Michael ontdekt dat Alfons zijn medicatie niet genomen heeft en dat hij daardoor een hoge bloeddruk heeft. Linda hoopt Christoph te kunnen bezoeken, maar hij wil zich niet verzoenen met zijn zus.

Donderdag 4 februari 2021 - aflevering 3249

Linda heeft het moeilijk nu Christoph haar niet wil zien. André moedigt haar echter aan om toch nog eens naar het ziekenhuis te gaan. Denise en Joshua hebben elkaar eindelijk teruggevonden. Natascha ziet hoeveel moeite Michael voor Alfons doet en begint zich vragen te stellen bij het gedrag van haar man.

Vrijdag 5 februari 2021 - aflevering 3250

Eva en Robert maken zich zorgen; zal Christoph het hen moeilijk maken? Denise vraagt Christoph om met Eva en Robert te praten in plaats van meteen advocaten in te schakelen. Christoph luistert niet en zet Eva onder druk. André weet niet wat hij hoort wanneer Linda zegt dat ze het Fürstenhof wil verlaten. Joshua probeert te voorkomen dat Werner het schilderij verkoopt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

