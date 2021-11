'Sturm der Liebe': week 48 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 29 november 2021 - aflevering 3461

Steffen is van plan om Franzi te verrassen met een Hollandse taart, maar ze krijgt per ongeluk een bruidstaart. Ze denkt dat hij haar ten huwelijk wil vragen. Werner is wanhopig, hij ziet geen andere oplossing dan zijn aandelen in het Fürstenhof verkopen. De Sonnbichlers proberen hem op andere gedachten te brengen. Christoph geeft Selina toe dat hij bewijs zoekt tegen Ariane. Paul wijst een geweldige jobaanbieding af om op wereldreis te kunnen gaan met Michelle.

Dinsdag 30 november 2021 - aflevering 3462

In de hoop dat Ariane eindelijk het hoofdstuk Christoph kan afsluiten, vraagt Selina hem om zich te verontschuldigen bij haar vriendin. Christoph gaat akkoord, maar gebruikt de situatie ook in zijn voordeel. Franzi aanvaardt het huwelijksaanzoek van Steffen en meteen beginnen ze plannen te maken. Tim reageert kalm op het nieuws van hun huwelijk, maar vanbinnen gaat hij kapot. Rosalie vertelt Michael dat Cornelia verliefd is op Robert en brengt haar hierdoor in een moeilijke situatie.

Woensdag 1 december 2021 - aflevering 3463

Michelle maakt Paul duidelijk dat ze niet meer op wereldreis wil, maar tijd met hem wil doorbrengen. Paul is ontroerd door haar beslissing, maar wil ook niet dat ze haar grote droom opgeeft. Rosalie beseft dat ze Cornelia in verlegenheid gebracht heeft en wil het goedmaken.

Donderdag 2 december 2021 - aflevering 3464

Tim is verbaasd dat zijn vader nu voor een stichting werkt. Christoph vertelt hem over zijn plan, hij wil met het geld van stichting speculeren op de beurs en zo miljoenen verdienen. Daarmee wil hij samen met Werner en Robert de aandelen van het Fürstenhof terugkopen. Rosalie zet André onder druk en hij kan niet anders dan instemmen met een samenwerking. Lucy is enthousiast wanneer ze hoort dat er een rijke, knappe vrijgezel verblijft in het hotel.

Vrijdag 3 december 2021 - aflevering 3465

Werner neemt het André kwalijk dat hij zich focust op zijn eigen projecten en niet op het redden van het Fürstenhof. Door een onoplettendheid van Christoph werd Tim geëlektrocuteerd. Omdat Franzi buiten wil trouwen, stelt Steffen een prachtig weiland met een adembenemend uitzicht voor. Maar net op die plaats hebben Franzi en Tim ooit gekust, dus ze besluit Steffen uit te leggen waarom ze daar niet kunnen trouwen. Robert en Vanessa komen terug uit München.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.55 uur (wisselend) op VTM 2.

