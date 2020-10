'Sturm der Liebe': week 43 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 19 oktober 2020 - aflevering 3171

Henry probeert Denise af te leiden, maar zij moet steeds aan Annabelle denken. Valentina reageert geschokt wanneer ze hoort wat Robert tegen Eva zegt. Werner komt tussenbeide. André blijft maar pech hebben en ook voor Bela loopt alles mis. Michael wil niet dat Natascha gewicht bijkomt voor een rol en dwarsboomt haar plannen. Natascha is echter koppig, ze wil haar kans op de rol niet laten schieten.

Dinsdag 20 oktober 2020 - aflevering 3172

Annabelle slaagt erin Henry te kalmeren. Hoe lang zal hij de waarheid nog voor Denise verbergen? Alfons ontdekt wat André van plan is. Ook Tina uit ernstige beschuldigingen tegenover André. Bela brengt zichzelf opnieuw in verlegenheid en durft Romy niet meer onder ogen te komen.

Woensdag 21 oktober 2020 - aflevering 3173

Het bedrijf van Ragnar komt in ernstige financiële problemen en hij gaat op zoek naar een investeerder. Maar dat loopt niet zoals gehoopt. Denise en Henry genieten van elkaar. Romy beseft dat Bela gevoelens heeft voor haar. Ze wil Paul niet jaloers maken, dus ze houdt deze informatie voor zich. Wanneer Bela haar echter een liefdesbrief stuurt, is ze oprecht ontroerd.

Donderdag 22 oktober 2020 - aflevering 3174

Robert en Christoph ontdekken dat Eva terug is uit Italië. Ze heeft een beslissing genomen. Denise voelt dat Henry en Christoph iets voor haar verbergen. Ragnar is tot alles bereid om aan een financiering te geraken en Tina maakt zich hier zorgen over. Romy probeert Bela uit te leggen dat ze zijn gevoelens niet kan beantwoorden.

Vrijdag 23 oktober 2020 - aflevering 3175

Eva gaat met Robert praten. Christoph maakt zich hier zorgen over en hoopt dat ze snel terug zal zijn. Annabelle probeert Denise te overtuigen om snel met Henry te trouwen. Ze lijkt gewonnen voor het idee. Ragnar kan niet voorkomen dat Tina jaloers wordt. Hij vreest ook dat hij geen geld zal krijgen van Solveig, maar dan doet die hem een riskant aanbod.

