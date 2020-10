'Sturm der Liebe': week 42 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 12 oktober 2020 - aflevering 3166

Eva voelt zich gekwetst door het voorstel van Robert. Robert wil zich excuseren, maar hun gesprek loopt niet zoals hij gehoopt had. Eva krijgt opnieuw een paniekaanval en haar therapeut raadt haar aan om goed na te denken over haar huwelijk. Denise voelt zich verantwoordelijk voor het lot van Annabelle. André denkt dat Ragnar Tina naar IJsland wil krijgen, maar hij heeft het mis. Joshua maakt zich zorgen over Denise en zoekt een oplossing.

Dinsdag 13 oktober 2020 - aflevering 3167

Joshua zoekt toenadering tot Annabelle en dat brengt Denise in de war. Ze gaat de confrontatie aan met hem. Tussen Eva en Robert gaat het van kwaad naar erger. Valentina staat tussen hen in en weet niet meer hoe ze zich moet gedragen. Een elfensteen werd beschadigd tijdens bouwwerkzaamheden voor het bedrijf van Ragnar. De medewerkers van Ragnar vrezen dat dit ongeluk zal brengen.

Woensdag 14 oktober 2020 - aflevering 3168

Robert denkt dat Eva gemanipuleerd wordt door haar therapeut. Denise is verrast door haar ontluikende gevoelens voor Joshua. Ze probeert dit voor Henry te verbergen. Bela vindt dat André zijn strategie in verband met Ragnar moet veranderen. André is aangenaam verrast en sluit een deal met Bela.

Donderdag 15 oktober 2020 - aflevering 3169

Denise moet opnieuw nauw samenwerken met Joshua en is daar niet zo blij mee. Henry weet nog steeds niet hoe hij zich tegenover Denise moet gedragen en hij krijgt raad van Ragnar. Robert schrijft Eva een brief waarin hij zich verontschuldigt. De brief wordt echter onderschept door Christoph. Eva vertrekt naar Italië met de gedachte dat haar huwelijk voorbij is. Natascha geniet van het weerzien met Michael.

Vrijdag 16 oktober 2020 - aflevering 3170

Annabelle geniet van de cadeautjes die Joshua haar geeft. Maar wanneer ze een gesprek hoort tussen Joshua en Denise, denkt ze dat hij haar niet serieus neemt. Robert verneemt dat Eva naar Italië vertrokken is. Hij hoopt dat ze hem zal vergeven en snel terugkomt. Natascha moet kilo's bijkomen voor een nieuwe rol. André is in de wolken.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!