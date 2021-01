'Sturm der Liebe': week 4 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 25 januari 2021 - aflevering 3241

Denise is ervan overtuigd dat Christoph kan communiceren en verzamelt de familie rond zijn bed. Helaas reageert hij niet. Annabelle voelt zich schuldig over wat ze gedaan heeft. Er is een personeelstekort en dus vraagt André aan Linda om hem te helpen bij het bakken van een bruidstaart. Tijdens het bakken, groeien ze naar elkaar toe.

Dinsdag 26 januari 2021 - aflevering 3242

Annabelle kijkt gespannen toe hoe Michael contact probeert te krijgen met Christoph. Wanneer Denise hoort dat de toestand van Christoph verbeterd is, haast ze zich naar het ziekenhuis. In de keuken ontstaat er een misverstand tussen André en Linda, maar Werner weet het op te lossen. Fabien kan Valentina niet helpen en dat valt hem steeds zwaarder. Hij vraagt Michael of hij geen idee heeft hoe hij haar kan opvrolijken.

Woensdag 27 januri 2021 - aflevering 3243

Denise weet wat Annabelle gedaan heeft en vindt het steeds moeilijker om de leugens te verdragen. Robert gaat naar het ziekenhuis en vraagt Christoph om zijn dochter te vergeven. Jessica waagt haar kans bij Henry, maar faalt opnieuw. Dan beseft Henry dat hij haar verkeerd heeft ingeschat en hij probeert zich te verontschuldigen.

Donderdag 28 januari 2021 - aflevering 3244

Alfons merkt hoe erg de situatie tussen Jessica en Henry is en samen met Hildegard wil hij hen helpen. Ze plannen een romantisch uitje. Linda wil weten wie de mysterieuze ruiter is, en samen met Werner gaat ze op onderzoek uit. Denise doet alsof ze zich verzoent met Annabelle, maar Annabelle blijft achterdochtig en realiseert zich dat ze snel moet handelen.

Vrijdag 29 januari 2021 - aflevering 3245

Annabelle is gealarmeerd en probeert te ontsnappen, maar Schulz zit haar op de hielen. Ook Denise gaat haar achterna. Linda is dol op het dessert van André en wil graag het geheime ingrediënt weten. André geeft toe en nodigt haar uit om samen het dessert te bereiden. Jessica en Henry worden gestoord door Paul, die vraagt om voor Luna te zorgen.

