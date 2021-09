'Sturm der Liebe': week 38 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 20 september 2021 - aflevering 3411

Tim zorgt ervoor dat Umberto, het paard van Amelie, op het Fürstenhof terecht kan. Wanneer Franzi ziet hoe Amelie Tim bedankt, kan ze haar jaloezie niet verbergen. Tim snapt er niks van. Lucy laat Bela naar het ziekenhuis brengen. Ze kan niet geloven dat Bela zijn gezondheid op het spel heeft gezet om de race voor haar te kunnen winnen. Christoph vertelt Linda dat hij Ariane wil opgeven en ergens anders opnieuw wil beginnen.

Dinsdag 21 september 2021 - aflevering 3412

Het plan van André om zich zogezegd met Dirk te verzoenen, loopt helemaal mis. Nu Tim weet dat Franzi jaloers is op Amelie, krijgt hij terug hoop. Franzi probeert haar gevoelens echter te onderdrukken en wil bij Steffen blijven. Christoph gaat opnieuw aan de slag in het Fürstenhof, maar vreest dat Ariane nog steeds wraak wil nemen. Urs geeft Vanessa twee dagen om hem de code te bezorgen. Lucy aanvaardt dan toch het huwelijksaanzoek van Bela.

Woensdag 22 september 2021 - aflevering 3413

Vanessa heeft geen andere keuze dan de code van de kluis te stelen. Ze vreest dat deze nachtmerrie nooit zal ophouden. Linda is geschokt door wat André gedaan heeft en verwijt hem overdreven jaloers te zijn. Tim heeft liefdesverdriet en zoekt afleiding. Ariane probeert Christoph op alle mogelijke manieren het leven zuur te maken. Tim probeert hem te helpen.

Donderdag 23 september 2021 - aflevering 3414

Omdat Vanessa afwezig is, beslist Leonard dat Amelie mee op zakenreis moet met Paul. Steffen en Franzi kijken uit naar de loopwedstrijd. Steffen ontdekt dat Tim Franzi steeds opzoekt en is daar niet blij mee. Vanessa is wanhopig en bekent Robert dat de ketting gestolen is. Ze smeekt hem om de politie niet te bellen. André beseft dat hij therapie nodig heeft en hij verontschuldigt zich bij Dirk.

Vrijdag 24 september 2021 - aflevering 3415

Vanessa smeekt Robert om haar niet te ontslaan. Ook Leonard heeft moeite met deze beslissing en probeert met Robert te praten. Zal hij het ontslag intrekken? Paul heeft een onbekende vrouw uit het meer gered, maar ze is meteen verdwenen. Hij wil haar graag terugzien. Steffen geeft aan Franzi toe dat hij overdreven heeft gereageerd. Lucy heeft de loopwedstrijd gewonnen en dat viert ze samen met Bela.

