'Sturm der Liebe': week 36 (2020) - PREVIEW

Maandag verandert er een en ander op je tv. En ook de fans van 'Sturm der Liebe' zullen dat geweten hebben. Hun favoriete soap verhuist naar VTM. De serie is er vanaf nu elke werkdag om 16.40 uur te bekijken.

Maandag 31 augustus 2020 - aflevering 3136

Robert wacht nog steeds op een teken van leven van Eva en hij begint zich grote zorgen te maken. André probeert hem af te leiden, maar dat lijkt niet te lukken. Denise heeft Annabelle door en gaat de confrontatie aan. Tina is in de war en twijfelt of ze moet toegeven aan haar gevoelens.

Dinsdag 1 september 2020 - aflevering 3137

Christoph en Eva vechten om te overleven, maar de situatie lijkt hopeloos. Annabelle en Denise zijn allebei bezorgd over hun vader en zoeken elkaar toch weer op. Joshua volgt intussen een aanwijzing en beseft dat hij het ongeluk had kunnen voorkomen. Tina voelt zich alleen en wordt getroost door Ragnar. Jessica en Paul mogen op Felicitas passen. Hildegard wil het bezoek aan haar zus afzeggen, maar Alfons vindt dat ze toch moet gaan.

Woensdag 2 september 2020 - aflevering 3138

Natascha raakt verstrikt in een web van leugens en zet zo haar huwelijk met Michael op het spel. Joshua is diep geschokt door de beweringen van Robert en hij neemt Denise in vertrouwen. Annabelle begrijpt er dan weer helemaal niets van. Tina stelt zich meer en meer open voor Ragnar en beseft dat hij een goede partij is voor haar.

Donderdag 3 september 2020 - aflevering 3139

Michael is geschokt wanneer hij hoort hoe hard Natascha tegen hem gelogen heeft over Felicitas. Hun relatie komt in woelig water en Michael beseft dat hij een beslissing zal moeten nemen. Henry ziet hoe Joshua en Denise elkaar omhelzen. Hij schrikt en vraagt zich af of er meer dan vriendschap is tussen hen. Door een misverstand tussen hem en Tina, pakt Ragnar zijn spullen.

Vrijdag 4 september 2020 - aflevering 3140

Natascha en Jessica voelen zich allebei erg schuldig, maar moeten niet op begrip rekenen. De onzekerheid over Eva en Christoph weegt op iedereen. Robert en Valentina dreigen alle hoop te verliezen. Annabelle profiteert van de situatie en zet Joshua onder druk. Tina volgt haar hart en wil voor Ragnar gaan. Hun geluk wordt echter al snel op de proef gesteld.

