'Sturm der Liebe': week 33 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 16 augustus 2021 - aflevering 3386

Linda verzekert Christoph dat ze niets met de documenten te maken heeft. Hij gelooft haar niet en zegt de afspraak bij de notaris af. Ariane steunt Christoph en hij vraagt haar om de aandelen over te kopen. Steffen, Franzi en Linda gaan op zoek naar Dirk. Robert heeft het gevoel dat de broer van Eva niet de waarheid heeft verteld. Paul en Vanessa schieten erg goed op met elkaar en dat maakt Lucy jaloers.

Dinsdag 17 augustus 2021 - aflevering 3387

Steffen en Franzi vinden toevallig de drone die Lucy en Bela kwijtgeraakt zijn. Bela is dolblij dat de opnames niet verloren gegaan zijn. Dirk belooft Linda dat hij zich nooit meer iets zal proberen aandoen. Natascha haalt haar spullen op bij de familie Sonnbichler en keert terug naar Michael. Daar staat haar een aangename verrassing te wachten.

Woensdag 18 augustus 2021 - aflevering 3388

Door het zien van de beelden beseft Tim dat Franzi al de hele tijd de waarheid spreekt. Hij wil zijn excuses aanbieden en gaat naar haar op zoek. Ze kan hem moeilijk vergeven en vraagt zich af of Steffen toch niet de juiste man voor haar is. De verkoop van de aandelen verloopt volgens plan. Dirk weet Linda te overtuigen om samen op uitstap te gaan. Na afloop is Linda in de war.

Donderdag 19 augustus 2021 - aflevering 3389

Tim wil eindelijk zijn liefde aan Franzi bekennen en hij haast zich naar haar huis. Hij is geschokt wanneer hij vaststelt dat Franzi en Steffen samen de nacht hebben doorgebracht. Christoph is opgelucht: dankzij Ariane kon hij zijn aandelen en geld in veiligheid brengen. Werner maakt zich zorgen over zijn zoon Robert en hij probeert hem af te leiden.

Vrijdag 20 augustus 2021 - aflevering 3390

Lucy en Paul bereiden zich voor op de vlucht en groeien zo dichter naar elkaar toe. Bela vangt een gesprek op dat niet voor hem bedoeld was. Werner vindt dat de verkoop van de aandelen niet legaal is verlopen. Franzi heeft het moeilijk, maar ze maakt Tim duidelijk dat het te laat is. Robert zoekt afleiding in zijn werk, maar Alfons en Hildegard merken dat het niet goed gaat met hem. Ze willen hem helpen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.30 uur op VTM 2.

