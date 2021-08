'Sturm der Liebe': week 32 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 9 augustus 2021 - aflevering 3381

Michael is ervan overtuigd dat hij geen kans meer maakt bij Natascha. Zij is intussen in de alpenweide op zoek naar een geneeskrachtige plant en ze vindt die ook. Eva is het gedrag van Robert beu en wil niet dat hij naar de doopviering van Emilio komt. Franzi ziet Tim met een andere vrouw en voelt zich gekwetst. Steffen probeert haar op te beuren. Onder het toeziend oog van Hildegard probeert Vanessa haar fout recht te zetten.

Dinsdag 10 augustus 2021 - aflevering 3382

Eva laat Robert toch aanwezig zijn op het doopfeest van Emilio. Michael weet Natascha te redden en ze groeien dichter naar elkaar toe. Maar dan herinnert Natascha zich hoe Michael haar heeft behandeld en ze neemt terug afstand. Michael denkt dat hij haar moet loslaten, maar dat is buiten André gerekend. Lucy merkt dat het niet goed gaat met Dirk en ze brengt Linda op de hoogte.

Woensdag 11 augustus 2021 - aflevering 3383

Eva maakt Robert duidelijk dat ze van hem houdt, maar dat ze nu wat afstand nodig heeft. Ze pakt haar spullen en gaat naar de familie Sonnbichler. André is erin geslaagd om Michael en Natascha dichter bij mekaar te brengen en ze spreken af voor een romantische avond. Franzi is blij dat ze in Steffen zo'n goede vriend en zakenpartner heeft gevonden. Tim is daar niet zo blij mee en hij maakt ruzie met Steffen.

Donderdag 12 augustus 2021 - aflevering 3384

Tijdens het schoonmaken vindt Franzi het testament van Dirk. Hij vraagt haar om niemand hierover iets te zeggen. Franzi maakt zich echter zorgen dat Dirk zichzelf iets zou aandoen. Robert is wanhopig nu Eva vertrokken is. Paul en Vanessa blijven kibbelen, maar dan brengen ze onverwacht samen de avond door. Michael en Natascha zijn blij dat ze terug samen zijn. Ze hebben een cadeau voor André om hem te bedanken.

Vrijdag 13 augustus 2021 - aflevering 3385

Werner en Robert bereiden hun plan voor om van Christoph af te komen. Ondertussen is Linda akkoord om de aandelen van Christoph over te nemen. Franzi vertelt Steffen toch over het testament van Dirk, waarop Steffen meteen met zijn moeder gaat praten. Ze zijn het erover eens dat ze Dirk in de gaten moeten houden. Vanessa en Paul sluiten een weddenschap.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.10 uur op VTM 2.

