'Sturm der Liebe': week 27 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 5 juli 2021 - aflevering 3356

André toont zich begripvol, maar is eigenlijk niet blij met de situatie van Linda en Dirk. Hij besluit Dirk een bezoekje te brengen in het ziekenhuis. Tims plan om Nadja zijn aandelen van het Fürstenhof te geven, loopt mis. Eva besluit naar haar hart te luisteren en neemt Robert in vertrouwen. Christoph merkt dat Ariane een groot pakket krijgt, via Lucy kan hij achterhalen wat er in zit.

Dinsdag 6 juli 2021 - aflevering 3357

De toestand van Dirk gaat achteruit. Linda wil hem naar het Fürstenhof laten brengen voor verzorging, maar dat zien André en Steffen niet zitten. Robert reist naar Leipzig om het probleem van Valentina op te lossen. Wanneer Alfons en Hildegard hem met een reistas zien, denken ze dat Eva hem de waarheid heeft verteld. Intussen is Eva wanhopig, ze wil Robert eindelijk de waarheid kunnen zeggen.

Woensdag 7 juli 2021 - aflevering 3358

Franzi nodigt Steffen uit voor een proeverij en de twee beleven een fijne avond samen. Wanneer Steffen probeert om haar te kussen, is Franzi helemaal overdonderd. Linda is geschokt door de dreigementen van Christoph. Ze maakt hem duidelijk dat ze Dirk zal steunen, wat er ook gebeurt. Tim is opgelucht dat Paul nu de waarheid kent en wil hem helpen om de echte schuldige te vinden.

Donderdag 8 juli 2021 - aflevering 3359

Eva bereidt zich voor op een moeilijk gesprek. Maar Robert komt zelf al achter de waarheid en hij is geschokt. Franzi wijst het voorstel van Steffen om samen cider te produceren af. Lucy begrijpt haar niet. Franzi vraagt advies aan Tim, van wie iedereen nog steeds denkt dat het Boris is. Lucy is teleurgesteld, ze mag de pony wel houden, maar moet 2000 euro betalen.

Vrijdag 9 juli 2021 - aflevering 3360

Nadja bedenkt een plan om haar plaats in het Fürstenhof te behouden. Christoph en Tim zijn onder de indruk van haar. Robert kan Eva niet meer in de ogen kijken en brengt de nacht door bij de familie Sonnbichler. Eva vreest dat dit het einde is van haar relatie met Robert. Franzi maakt Steffen duidelijk dat ze toch een zaak met hem wil oprichten. Lucy en Bela zijn op zoek naar 2000 euro voor de pony.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.00 uur op VTM 2.

