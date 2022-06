'Sturm der Liebe': week 26 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 27 juni 2022 - aflevering 3610

Tijdens hun onderzoeken vinden Maja en Florian een oude e-mailaccount van Erik. Christoph hoort dat Werner de aandelen van Ariane wil kopen en hij probeert hier een stokje voor te steken. Alfons heeft een verrassing voor Hildegard. Michael geeft aan Rosalie toe dat de omslag documenten bevat voor zijn scheiding van Natascha. Hij wou haar niets zeggen, om haar niet van streek te brengen. Maar dan ontdekt Rosalie ook een treinticket naar Hamburg. Waarom wil Michael met haar afspreken?

Dinsdag 28 juni 2022 - aflevering 3611

Wanneer een wanhopige Cornelius te dicht bij Selina komt, wordt Christoph wantrouwig. Selina verzekert hem dat er niets aan de hand is. Cornelius en Maja zijn teleurgesteld dat ze geen bewijzen hebben gevonden in de oude e-mails van Erik. Cornelius ziet maar één oplossing: valse bewijzen creëren. Alfons ergert zich aan het feit dat Hildegard zo afgeleid is en hij doet zijn beklag bij Max.

Woensdag 29 juni 2022 - aflevering 3612

Selina is wanhopig omdat ze niet langer wil liegen tegen Christoph over haar ware relatie met Lars. Ze vraagt raad aan Alfons en besluit uiteindelijk Christoph de waarheid te vertellen. Max hoort dat Georg heeft gewed op de overwinning van Vanessa en helemaal niet wakker ligt van haar gezondheid. Hij probeert Vanessa te waarschuwen, maar ze wil niet luisteren. Werner zoekt een nieuwe schaakpartner. Kan Lia zijn broer André vervangen?

Donderdag 30 juni 2022 - aflevering 3613

Ariane wil actief blijven en woont de eigenaarsvergadering bij. Ze wil een speech geven op het evenement voor het goede doel. Shirin brengt Florian op een idee om Erik tot bekentenissen te doen overgaan. Hij brengt Maja op de hoogte, maar zij heeft zo haar eigen problemen. Vanessa vertelt Georg wat Max haar is komen vertellen. Georg ontkent alles. Wanneer hij hoort dat Max steun zoekt bij Alfons, probeert Georg de familie Sonnbichler aan zijn kant te krijgen.

Vrijdag 1 juli 2022 - aflevering 3614

Selina schrikt wanneer ze ontdekt dat Christoph contact heeft met de rechtbank en hij Ariane onder toezicht wil laten plaatsen. Cornelius wil zich gaan aangeven bij de politie, maar Selina probeert hem om te praten. Maja en Shirin vragen zich af of Florian er in zal slagen om Erik een bekentenis te ontlokken. Vanessa laat zich niet afschrikken door Alfons. Ze wil Georg helemaal niet kwijt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.10 uur (wisselend) op VTM 2.

