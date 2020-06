'Sturm der Liebe': week 25 (2020) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' op Vitaya daveren de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 15 juni 2020 - aflevering 3081

Christoph doet er alles aan om vrijgesproken te worden. Er ontstaat heel wat onrust in de rechtbank. Eva neemt een drastisch besluit. Zal Robert Valentina de waarheid vertellen? André krijgt een leuk berichtje, maar hij denkt dat het opnieuw om een grap gaat. Natascha is van streek wanneer mensen denken dat Michael de papa is van de kleine Felicitas en zij de grootmoeder.

Dinsdag 16 juni 2020 - aflevering 3082

Valentina probeert haar ouders te verzoenen, maar zonder succes. Terwijl Robert afleiding vindt bij Joshua voelt Eva zich geen deel meer van de familie Saalfeld. Ze krijgt bovendien een emotionele brief van Christoph. Cornelia wil André ontmoeten. Natascha worstelt met haar leeftijd. Ze hoopt dat een bezoekje aan het schoonheidssalon zal helpen.

Woensdag 17 juni 2020 - aflevering 3083

Denise begint Annabelle te geloven. Voor het eerst in lange tijd zijn de zussen het eens met elkaar: ze moeten hun vader helpen. Tobias moet een belangrijke beslissing nemen. Boris gelooft steeds meer in een toekomst samen, maar Tobias vindt het beter om uit elkaar te gaan. Romy denkt dat Paul haar verjaardag vergeten is, maar ze weet niet dat hij toch een verrassing plant.

Donderdag 18 juni 2020 - aflevering 3084

Annabelle, Denise en Joshua werken samen om de waarheid over de dood van Henning te achterhalen. Maar dan krijgt Joshua plots een verrassende boodschap. Na Valentina's reactie vreest Eva dat ze haar familie kwijt is. Ook Robert lijdt onder deze nieuwe situatie. Tina probeert hem te troosten. Tobias wil intussen vooruit kijken.

Vrijdag 19 juni 2020 - aflevering 3085

Wanneer haar afspraak in het ziekenhuis wordt uitgesteld, maakt Valentina zich zorgen. Eva en Robert proberen haar gerust te stellen. Robert beseft dat hij voor zijn gezin moet vechten. Denise probeert Joshua te troosten. Natascha laat zich toch overtuigen om voor Felicitas te zorgen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op Vitaya.

