'Sturm der Liebe': week 24 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Tegenwoordig zie je de afleveringen op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 14 juni 2021 - aflevering 3341

Tijdens een wandeling ontmoeten Lucy en Bela een gestresseerde Franzi. In het ziekenhuis ontdekt Nadja dat alles in orde is met haar baby. Linda vertelt André wat Dirk haar opgebiecht heeft en vraagt hem om advies. Michael doet er alles aan om zijn pillenverslaving te verstoppen, maar Fabien merkt dat er iets mis is.

Dinsdag 15 juni 2021 - aflevering 3342

Michael ontkent tegenover Fabien dat er iets aan de hand is en maakt zich kwaad op Natascha. Zij is geschokt en pakt haar koffers. Dirk is woedend wanneer hij verneemt dat Linda alles aan André verteld heeft. Bela en Lucy zitten op een roze wolk en genieten van hun verliefdheid. Wanneer Paul hen samen ziet, is hij geschokt. Christoph maakt Tim duidelijk dat het veel voor hem zou betekenen als hij in het familiebedrijf stapt.

Woensdag 16 juni 2021 - aflevering 3343

Dirk heeft geen andere keuze dan Tim de waarheid te vertellen: hij ontvoerde hem als baby om losgeld te kunnen eisen van Christoph. Tim is woedend en wanneer Christoph alles te horen krijgt, dreigt hij Dirk te ruïneren. André probeert de gemoederen te bedaren. Dirk staat op het punt zijn koffers te pakken, maar Nadja heeft een idee. Michael breekt in zijn vroegere praktijk in om pillen te stelen. Alfons laat zich door Günther overhalen om te gaan vissen.

Donderdag 17 juni 2021 - aflevering 3344

Er vindt een emotionele ontmoeting tussen Tim en Franzi plaats. Nadja vreest voor haar toekomst met Tim en bedenkt een plan. Michael beseft dat hij een dieptepunt heeft bereikt. Hij vertelt Natascha dat hij zich wil laten opnemen in het ziekenhuis. Natascha heeft het moeilijk om hem te vertrouwen en gelooft hem niet. Kunnen ze hun huwelijk nog redden? Paul zet zijn gevoelens opzij en wenst Lucy het allerbeste met Bela.

Vrijdag 18 juni 2021 - aflevering 3345

Nadja beseft dat haar plan niet werkt en in paniek overweegt ze om te vluchten. Lucy en Bela maken een wandeling aan het meer en doen een vreselijke ontdekking. Eva en Robert zijn blij dat Werner terug is uit Peru. Werner is bij zijn aankomst tegen de wagen van Günther gereden en maakt zich zorgen. Günther maakt misbruik van de situatie en beschuldigt Werner van buitensporig gedrag.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.10 uur op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!