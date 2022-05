'Sturm der Liebe': week 18 (2022) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM 2. Lees de preview!

Maandag 2 mei 2022 - aflevering 3570

Erik weet in te breken op de laptop van Christoph. Selina geniet van de verzoening met Christoph en neemt afstand van Lars. Wanneer ze van Florian hoort dat Maja een relatie zou hebben met Lars, wordt ze echter boos. Shirin beschuldigt Max ervan het ongeluk met opzet te hebben veroorzaakt. Hij wil zich verontschuldigen en koopt bloemen voor Shirin, maar ze is niet onder de indruk.

Dinsdag 3 mei 2022 - aflevering 3571

Maja mist Florian en ook Florian heeft liefdesverdriet. Wanneer ze elkaar ontmoeten in het bos, geeft Florian toe dat hij nog van haar houdt. De ondertekening van het contract bezorgt Christoph heel wat nachtmerries. Erik is opgelucht wanneer hij samen met Ariane een overwinning behaalt. Max wordt opnieuw afgewezen door Shirin en Vanessa probeert hem op te vrolijken met een spelletje darts.

Woensdag 4 mei 2022 - aflevering 3572

Florian kan niet geloven dat Lars Maja's overleden vader Cornelius is. Maar wanneer Maja hem de medische dossiers laat zien, is er geen twijfel meer. Vanessa schrijft een liefdesbrief voor Max, maar die komt in verkeerde handen terecht. Werner is ervan overtuigd dat Robert de kookwedstrijd zal winnen, maar Leentje blijkt sterke concurrentie te zijn.

Donderdag 5 mei 2022 - aflevering 3573

Florian kan niet geloven dat Erik Maja heeft gechanteerd. Samen met Shirin gaat hij op zoek naar bewijzen in de kamer van Erik. André wil het goedmaken met Leentje en bedenkt een plan. Ariane wil dat Rosalie meer campagne voert, anders zal ze Michaels zogenaamde wanpraktijken bekendmaken. Rosalie maakt Ariane vervolgens duidelijk dat ze niet met zich laat sollen.

Vrijdag 6 mei 2022 - aflevering 3574

Selina krijgt een wel onverwachte vraag van een journalist. Werner krijgt slecht nieuws: de zaal waar de kookwedstrijd zou plaatsvinden, is afgebrand. Robert heeft een idee: waarom halen ze de wedstrijd niet naar het Fürstenhof? Vanessa geeft Max tips om indruk te maken op Shirin, maar daar heeft ze het moeilijk mee.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 15.30 uur (wisselend) op VTM 2.

