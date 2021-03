'Sturm der Liebe': week 10 (2021) - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Lees de preview!

Maandag 8 maart 2021 - aflevering 3271

Franzi is geschokt door het duistere geheim van Christoph en Linda en twijfelt of ze Tim op de hoogte moet brengen. Ze confronteert Christoph met wat ze weet en hij doet haar een voorstel. Bela is terug in het Fürstenhof om zijn verloren geliefde Mona terug te vinden. Hij krijgt hulp van André. Paul wil de avond voor zijn examen oefenen en vraagt Lucy of hij enkele massagetechnieken op haar mag oefenen.

Dinsdag 9 maart 2021 - aflevering 3272

Paul is geslaagd voor zijn examen en enthousiast omhelst hij Lucy. Bela vermoedt dat er meer aan de hand is tussen de twee en vraagt om uitleg. Franzi gaat tegen haar zin akkoord met het voorstel van Christoph. Natascha snapt niet waarom Michael zo prikkelbaar is. André plaagt Alfons met zijn kunstwerk. Hildegard moedigt haar man aan om toch aardewerk te blijven maken.

Woensdag 10 maart 2021 - aflevering 3273

Michael wil ondanks haar slaapproblemen toch geen slaappillen aan Margit voorschrijven. Boos belt Margit naar de radioshow van Michael om haar beklag te doen. Annabelle's poging om de dokter te verleiden, mislukt. Bela voelt zich ongemakkelijk en verontschuldigt zich bij Paul en Lucy. Robert wil Eva verrassen op hun huwelijksverjaardag en vraagt hulp aan Alfons en Hildegard.

Donderdag 11 maart 2021 - aflevering 3274

Franzi is uitgenodigd op het feest dat Christoph voor Tim organiseert. Michael schrikt van zijn reactie op de radio. Hoe lang kan hij zijn geheim nog voor zich houden? Eva en Robert vieren hun huwelijksverjaardag samen met Valentina, Alfons en Hildegard. Wanneer Christoph hier getuige van is, neemt hij afstand. Linda merkt zijn verdriet en probeert hem te steunen. Jessica is blij dat het beter gaat tussen haar en Henry en stelt hem een belangrijke vraag.

Vrijdag 12 maart 2021 - aflevering 3275

Jessica beseft dat Henry achter de grote bestelling van Franzi zit en dat maakt haar woedend. Franzi heeft liefdesverdriet. Christoph probeert intussen een job te regelen voor zijn zoon als manager in een stoeterij. Na het romantische feestje met haar ouders, verlangt Valentina naar Fabien. Hildegard probeert haar af te leiden en wil samen de lievelingscake van Fabien bakken.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 16.40 uur op VTM.

