Stuk appeltaart op goede afloop na kop-staartbotsing in 'Alloo bij de Wegpolitie'

Donderdag rijdt Luk Alloo samen met agenten Yves en Glen naar een ongeval in Wommelgem met vijf voertuigen in 'Alloo bij de Wegpolitie'. 'Ik gok op een kop-staartaanrijding', vertelt Glen. 'Dat is een typisch vrijdagavondongeval.'

En gelijk heeft hij. Op de parking verderop worden de papieren afgehandeld. 'Gelukkig zijn er geen gewonden', klinkt het bij een van de bestuurders, die appeltaart uitdeelt aan de andere betrokken chauffeurs, politie en hulpverleners nadat alles achter de rug is. 'Dat vind ik rock-'n-roll. Een stukje appeltaart eten aan het rondpunt in Wommelgem. Alleen de koffie ontbreekt', lacht Luk. De vorige aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' werd ondertussen bekeken door 675.000 kijkers, goed voor 25,8% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

Agent Glen heeft nog een tip voor de kijkers wanneer ze in hun achteruitkijkspiegel een politiewagen zien naderen: 'Als je niet aan de kant kunt gaan, moet je gewoon blijven rijden tot je plaats hebt. Normaal nemen we altijd de linkse rijstrook of rijden we tussen de twee meest links gelegen rijstroken. Als iedereen helemaal naar links gaat en op de andere rijstrook iedereen naar rechts, dan hebben we in principe plaats om door te kunnen.'

Met de anonieme wagen slaan agenten Yves en Yann twee vliegen in één klap. Twee bestuurders hebben 160 km/h op de teller, goed voor een boete van 131 euro. Na de controle hebben Luk en Yann even tijd voor een kleine quiz over de wegcode. Yann pikt een vraag uit zijn 'bijbel', want volgens hem zou elke Belg dat vanbuiten moeten kennen. Of Luk slaagt voor de test ontdekken de VTM-kijkers morgen in 'Alloo bij de Wegpolitie'.

