Stijn en Glen vallen als eerste duo af in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'

Na de eerste vijf afleveringen viel vanavond het doek onherroepelijk voor een eerste duo in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

Stijn en Glen uit Gent kregen het laagste aantal punten van sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin en de andere duo’s. Hun driegangenmenu was een streling voor het oog, maar miste smaak en net daar draait alles om in een kookwedstrijd als 'Mijn Keuken Mijn Restaurant'.

'Het was heel leuk om dit te doen en het was een heel leuke ervaring. Jammer dat we er niet gaan bij zijn in de volgende ronde.' aldus een zeer geëmotioneerde Stijn.

Stijn en Glen verlaten dus als eerste duo de wedstrijd en dat was een complete verrassing voor Dries en Charlotte. Het koppel kwam als eerste duo aan bod en hun volgende deelname hing aan een zijden draadje. Zij kregen immers de laagste score tot Stijn en Glen minder goed scoorden dan zij. De spanning zat er dan ook tot de laatste minuut in...

Mira en Anne-Sophie komen als winnaar uit deze eerste ronde. Zij krijgen een voordeel in de volgende fase.

Vanaf donderdag 19 maart maakt de eerste groep kandidaten plaats voor een tweede groep van vijf nieuwe hobbykokduo’s. Zij strijden in de volgende vijf afleveringen van de 'Mijn Keuken'-fase voor een plekje in de Battles.