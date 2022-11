Steven vertelt over zijn moeilijke start in het leven in 'In Mijn Caravan'

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2022

In 'In Mijn Caravan' brengt Kristof Dewamme op camping De Moor in Tremelo opnieuw een bezoek aan Steven, met wie hij stilaan een goede band opbouwt. Na 30 keer verhuizen, heeft Steven eindelijk rust en een fijne thuis gevonden op de camping.

Daar bekomt hij van een woelig leven, dat ook een moeilijke start kende. In een pakkend en openhartig gesprek vertelt Steven dat hij op 4-jarige leeftijd geadopteerd werd. Steven werd geboren uit een verkrachting. Hij zocht zijn biologische moeder ooit op, maar blokkeerde volledig toen hij haar eindelijk zag en durfde haar niet aanspreken. Hij zit dus nog steeds met vele vragen.



Op Camping ‘T Heultje in Westerlo maakt Kristof ook kennis met Ace en Stille. Met hun laatste centen kochten ze een stacaravan, maar dat blijkt een serieuze miskoop. Wanneer Kristof hen later uitnodigt voor een troostende babbel, vertelt Stille openhartig over zijn gewelddadige jeugd. Op Camping ‘T Stropke in Gent slaat Kristof dan weer een praatje met zijn buurvrouw Evy, een jonge spoedverpleegkundige. Evy heeft de wereld gezien, maar ‘vergat’ daarbij te sparen voor een huis. In een impulsieve bui belandde ze op camping ‘T Stropke, waar ze nooit meer vertrok. 'In Mijn Caravan', dinsdag 1 november om 21.05 uur bij VTM 2 en op VTM GO.