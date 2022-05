Steven Van Herreweghe duikt met tieners 1988 in

Foto: Eén - © VRT 2022

Er klinkt een nieuw geluid doorheen het Vlaamse landschap want in elke discotheek wordt New Beat door de boxen gejaagd. Zou je de tieners vandaag daar nog mee op de dansvloer krijgen?

In 'De Kollega's Maken De Brug' wordt de grootste angst van de Vlaamse ambtenaar werkelijkheid: op een vrije dag toch per ongeluk gaan werken. Jobstudenten verdienden veel geld in de zomer door kernreactoren te gaan poetsen.

In het Schotse dorpje Liverpool valt een boeing bij een aanslag uit de lucht. Bij BRT kunnen ze niet lachen met wie naar de nieuwe commerciële zender VTM is overgestapt. 'De Jaren 80 voor Tieners', donderdag 5 mei om 20.35 uur op Eén.