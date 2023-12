Start 2024 goed met het uitgebreide Streamz aanbod

Een nieuwe maand, zelfs een nieuw jaar! Dat betekent heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor januari 2024!

'True Crime Belgium: Hans Van Temsche'

Vanaf 4 januari op Streamz​

Na zeventien jaar gevangenschap ontmoet onderzoeksrechter Karel Van Cauwenberghe Hans Van Themsche terug. Hij gaat met hem terug in de tijd om te zien, en kritisch te horen, hoe hij terugkijkt op die verschrikkelijke dag. Van Themsche voert hiermee voor het eerst sinds het proces het woord. Naast de feiten en getuigenissen belicht de documentaire ook wat deze zaak maatschappelijk in beweging bracht. Er ontstond een anti-haat campagne met de 'zonder haat straat' borden. Het hele land zette zich achter de organisatie van 0110, een muziekfestival 'voor verdraagzaamheid, tegen racisme, tegen extremisme, tegen zinloos geweld', en de wapenwet werd snel strenger gemaakt.

'Tulsa King'

Vanaf 4 januari op Streamz​

Dwight 'The General' Manfredi (Sylvester Stallone) is een maffia-capo, die na een gevangenisstraf van vijventwintig jaar wordt vrijgelaten. Zijn baas stuurt hem zonder pardon naar Tulsa in Oklahoma om aldaar criminele operaties te starten. Zonder bestaande connecties en zonder steun van zijn maffia-familie bouwt hij langzaam een crew van onwaarschijnlijke bondgenoten op om zijn eigen criminele imperium te stichten. Van de bedenker, schrijver en producent van 'Yellowstone', Taylor Sheridan.

'Angel City'

Vanaf 4 januari op Streamz​

'Angel City' is een aangrijpende docuserie die een kijkje achter de schermen neemt en het veld betreedt van Angel City Football Club, het baanbrekende professionele damesvoetbalteam uit Los Angeles. Het ontstaan en het eerste seizoen in 2022 van het door vrouwen opgerichte en geleide team komen uitgebreid aan bod. De serie laat de passie en het doorzettingsvermogen zien die nodig zijn om een ​​franchise vanaf nul op te bouwen en om een gedurfd pad te betreden in de wereld van professionele sporten.

'Geordie OGs'

Vanaf 4 januari op Streamz

Het is meer dan acht jaar geleden dat Geordie Shore op onze schermen verscheen en ons liet kennismaken met reality fenomenen Gaz, Holly, Marnie en Aaron. Nu stappen we in hun leven en gaan ze grotere uitdagingen aan - als volwassenen. De serie herenigt de oorspronkelijke castleden, samen met hun kinderen, vrienden en nieuwe gezichten. In deze reeks volgen we hun persoonlijke én professionele leven.

'David Holmes: The Boy Who Lived'

Vanaf 11 januari op Streamz



Deze documentaire vertelt het coming-of-age verhaal van stuntman David Holmes, een buitengewone tienergymnast uit Engeland. In 2001 wordt hij gekozen als stuntdubbel van Daniel Radcliffe in 'Harry Potter and the Sorcerer's Stone'. Gedurende de volgende tien jaar vormen de twee een onlosmakelijke band. Maar bij de voorlaatste film leidt een tragisch ongeluk op set ertoe dat David verlamd raakt. Terwijl Daniel en zijn nauwste collega-stuntmannen zich inzetten om David en zijn familie te ondersteunen, is het David's buitengewone geestelijke veerkracht die hun grootste bron van kracht en inspiratie wordt.

'True Detective: Night Country'

Vanaf 15 januari op Streamz

In het nieuwe seizoen van 'True Detective' verdwijnen plotseling acht mannen die in een onderzoekscentrum werken in Alaska. Detectives Liz Danvers (Jodi Foster) en Evangeline Navarro (Kali Reis) worden ingehuurd om ze te vinden, maar om de zaak op te lossen moeten ze de duistere geschiedenis van het stadje Ennis ontrafelen. Tegelijkertijd worden ze ook geconfronteerd met hun eigen verwrongen verleden. Ze moeten zich verdiepen in verborgen waarheden die begraven liggen onder het eeuwige ijs van Alaska, en van zichzelf.

'Grease: Rise of the Pink Ladies'

Vanaf 25 januari op Streamz

Het is 1954, vier jaar voor de gebeurtenissen die zich afspelen in 'Grease'. We volgens vier schoolmeisjes die het zat zijn buiten de groep te vallen. Ze spannen samen om de school Rydell High onveilig te maken, en iedereen te laten merken wie zij zijn: de kliek die bekend staat als de 'Pink Ladies'.

'A Good Person'

Vanaf 4 januari op Streamz Premium+

Allison's leven (Florence Pugh) wordt op zijn kop gezet wanneer ze betrokken raakt bij een dodelijk ongeluk. Jaren later sluit ze een onwaarschijnlijke vriendschap met haar schoonvader Daniel (Morgan Freeman). Hij helpt haar tot het besef komen dat ze het waard is om te leven.

'Jerry and Marge Go Large'

Vanaf 11 januari op Streamz Premium+

Jerry (Bryan Cranston) wijdde zijn leven aan zijn werk in de lokale fabriek. Zijn stabiele, routineuze leven verandert nu hij gepensioneerd is. Hij loopt doelloos rond en voelt zich door zijn vrouw Marge (Annette Bening) en kinderen niet gesteund in zijn nieuwe hobby's. Dan valt zijn oog op de loterij. Door een achterpoortje is het gezin miljoenen rijker. Jerry en Marge hopen met het geld hun dorpje nieuw leven in te blazen.

'Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem'

Vanaf 19 januari op Streamz Premium+

De gemuteerde schildpadden Leonardo, Donatello, Raphael en Michelangelo leven al vijftien jaar in het geheim in New York City met hun vader Splinter, een gemuteerde rat. Zat om afgeschermd te zijn van de menselijke wereld, gaan de vier broers op pad om de harten van de New Yorkers te winnen en geaccepteerd te worden als normale tieners door middel van heldendaden. Hun nieuwe vriendin April O'Neil helpt hen een mysterieus misdaadsyndicaat aan te pakken. Het viertal raakt echter diep in de problemen wanneer een leger mutanten op ze wordt losgelaten.