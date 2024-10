STAR Channel is klaar voor een boeiend november

'The Walking Dead: The Ones Who Live' is een spin-off die Rick en Michonne volgt na de gebeurtenissen in The Walking Dead. De serie toont een episch liefdesverhaal tussen de twee personages, die wordt beÔnvloed door een wereld die constant verandert.

NIEUW

THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE

Uit elkaar gehouden door afstand, vinden ze zich omringd door gevaar en vijanden naast de altijd aanwezige walkers. Vanaf 18 november, elke maandag om 20.35 uur op STAR Channel. NIEUW

OBITUARY Elvira heeft een fascinatie met de dood en droomde er vroeger van om op een dag een succesvol schrijfster te worden. Dus combineerde ze de twee en neemt ze een baan als rouwadvertentieschrijfster in de stad. Elvira heeft dan wel een passie voor schrijven, maar ze komt erachter dat er nog iets is dat haar het soort voldoening en bevrediging geeft dat zelfs schrijven haar niet kan geven... Vanaf 18 november, elke maandag om 21.40 uur op STAR Channel. NIEUW SEIZOEN

HPI: HAUT POTENTIEL INTELLECTUEL S2 Morgane werkt als schoonmaakster in een politiebureau. Op een avond kan ze het niet laten een dossier 'op te ruimen'. Wanneer de agenten de volgende dag terugkeren, beseffen ze dat ze hen veel verder geholpen heeft in hun zoektocht naar een verdachte. Morgane blijkt Hoog Intellectueel Potentieel te hebben, maar haar IQ van 160 heeft haar nooit veel goeds gedaan in het dagelijkse leven. Vanaf 27 november, elke woensdag om 21.25 uur op STAR Channel.