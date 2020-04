Staf wordt illusionist 'Staf Coppensfield' in 'Dat Belooft Voor Later'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Staf Coppens serveert morgen, woensdag 15 april om 20.35 uur bij VTM, in 'Dat Belooft Voor Later' een stevige, maar speciale maaltijd van VTM-kok Loïc Van Impe aan Marie-Jo (7 jaar, Staden), Gijs (5 jaar, Peer) en Amélie (7 jaar, Aardooie).

De gerechten van het driegangenmenu? Zeewierballetjes in tomatensaus, hamburgers met meelwormen en snoepjes van sprinkhanen. 'Gaan de mensen van de toekomst, onze drie kinderen in dit geval, het eten van de toekomst wel lusten? Dat gaan we testen.' Als het hen lukt om van elk gerecht te proeven, mogen ze een dessert kiezen uit de rijkgevulde tafel.

In zijn eigen 'Staf-Lab' wil Staf weten of er kleine MacGyvers in de drie kinderen zitten. Hij test het logisch denken en de nieuwsgierigheid van Gijs, Marie-Jo en Amélie met twee proeven. Het eerste experiment is de proefbuis-badeend. 'Als ik het sleuteltje met daaraan een badeend in de proefbuis gooi, hoe krijgen onze drie helden dat sleuteltje er dan uit? Wetende dat ze de sleutel nodig hebben om de kast te openen waarin een taart voor hen klaarstaat?', vertelt Staf.

Tijdens de tweede proef heeft hij nog meer lekkers in de aanbieding. 'Ze moeten het kleine, rode snoepbeertje goed in het oog houden en volgen, want het beertje zal misschien belanden onder één van de drie bekers', aldus Staf. Wanneer hij tijdens de proef de ruimte verlaat, wordt de nieuwsgierigheid van de kinderen serieus op de proef gesteld: spieken ze onder de bekers om te weten te komen waar het snoepbeertje zich schuil houdt?

Na de avonturen bij VTM keert Staf met de kinderen terug naar de oertijd. Hij neemt hen mee op uitstap naar het museum van Kunst en Geschiedenis in Brussel. Wanneer Staf per ongeluk twee poppen, die verkleed zijn als holbewoners, uit elkaar doet vallen, besluiten ze zelf de kleding aan te trekken en in de plaats van de poppen te gaan staan. Maar hoe reageren ze wanneer het robotpoppen blijken te zijn? En ze alles kunnen doen wat de gids hen opdraagt via een afstandsbediening?

In de studio van 'Dat Belooft Voor Later' krijgen Gijs, Marie-Jo en Amélie een doe-opdracht van Staf, die ze met de hulp van hun ouders proberen te volbrengen. Lukt het Gijs een LP op te zetten, Marie-Jo een kilogram snoep te balanceren en Amélie haar voornaam te typen met een typemachine en vervolgens het papier eruit te halen?

'Dat Belooft Voor Later', woensdag 15 april om 20.35 uur op VTM.