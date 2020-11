Staf in Zweden, Mathias in België: broers Coppens geven blik achter de schermen van 'Code van Coppens'

Staf in Zweden, Mathias in BelgiŽ: broers Coppens geven blik achter de schermen van 'Code van Coppens'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Nu zondag 8 november blikken de broers Coppens om 19.55 uur met de VTM-kijkers terug op een alweer fantastisch seizoen van 'Code van Coppens'. Staf in Zweden, Mathias in BelgiŽ.

Maar het virtuele weerzien is even schrikken. 'Wat is er met u gebeurd?', lacht Staf. 'Al jaar en dag zijt gij de populairste van ons twee. En nu jij in Zweden zit, kan ik jouw rol in België innemen door gewoon meer op Staf te lijken. Dus ik heb mijn haar afgedaan en ik ben een bril gaan halen', aldus Mathias.

Staf en Mathias laten in de laatste aflevering nooit eerder vertoonde beelden zien en geven een blik achter de schermen tijdens de opnames van 'Code van Coppens'. De broers tonen ook de strafste en grappigste momenten van de voorbije afleveringen met o.a. Dimitri Vegas & Anouk Matton, Christoff & Lindsay, Dina Tersago & Andy Peelman en De Romeo’s.

Het tweede seizoen werd tot nu toe bekeken door gemiddeld 729.000 kijkers, goed voor 34.3% marktaandeel (VVA 18-54, live+uitgesteld).

'De kamers werden zotter en zotter. Ik denk dat de kandidaten echt in ons hoofd en in onze zieke geest terecht zijn gekomen', lachen de broers. Maar wat de VTM-kijkers niet weten, is dat de kamers houten constructies zijn. 'Eigenlijk een soort van simpele kartonnen doos die elke keer gestript en opnieuw opgebouwd werd. Zo gingen we van een beenhouwerij naar een haunted hotel en van een space shuttle naar een folterkelder.' Maar net voor de opnames begonnen, gebeurde het ondenkbare: heel de studio lag onder water door een gesprongen waterleiding.

Dat Staf en Mathias de mensen graag de stuipen op het lijf jagen, is geen geheim. Dat blijkt ook uit de compilatie van alle schrikmomenten van de deelnemers. 'Ik denk dat we dit seizoen zonder blozen mogen zeggen dat het echt wel gelukt is', aldus de broers.

Tijdens de opnames konden Staf en Mathias geen publiek ontvangen in de studio omwille van corona, maar dat hield de broers niet tegen: 'We moesten roeien met de riemen die we hadden. Dus hebben we in de studio schermen geplaatst met daarop de mensen die thuis konden inbellen.' Dat was niet alleen wennen voor Staf en Mathias, ook publieksopwarmer Rob Vanoudenhoven kreeg ineens een virtueel publiek voorgeschoteld.

De aflevering van 'Code van Coppens' is ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Code van Coppens', laatste aflevering nu zondag 8 november om 19.55 uur bij VTM.