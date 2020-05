Speelde Kürt Rogiers ooit mee in een pornofilm?

Speelde Krt Rogiers ooit mee in een pornofilm?

Foto: VTM - © DPG Media 2020

De mond van Ruth Beeckmans en Sven De Ridder valt weer wagenwijd open van verbazing in een nieuwe aflevering van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' op donderdag 21 mei.

Kürt Rogiers biecht een verhaal op dat hij al 10 jaar voor iedereen verborgen houdt. Speelde hij ooit onbewust mee in een pornofilm? Lesley-Ann Poppe vertelt op haar beurt over een kant van zichzelf die maar weinig mensen kennen: haar innerlijke metal chick.

Kürt Rogiers zit al meer dan 20 jaar in het vak, maar 10 jaar geleden gebeurde er iets dat hij nooit eerder meemaakte. 'Een van de grootste mysteries uit mijn leven', klinkt het. Al die tijd heeft hij er met geen woord over gerept. 'Ik heb het ooit in een interview verteld, maar net voor het in druk ging laten schrappen omdat ik het er zo over vond.' Zijn verhaal begint met een veelbelovende uitnodiging van een Nederlandse casting director en actrice, die samen met haar man en regisseur een droomrol in gedachten had voor Kürt. 'Die regisseur wilde me laten 'levelen', zoals dat heet. Mezelf laten overstijgen in een film in de stijl van de gerenommeerde Spaanse regisseur Pedro Almodóvar. Ik zag het helemaal zitten. De eerste opnamedag verliep heel normaal. Tot we op een tweede locatie begonnen te draaien: een CS of closed set.' Wat daar precies gebeurde, is geschiedenis…

Lesley-Ann Poppe vertelde vorig seizoen een waanzinnig verhaal over spoken. 'Maar dit verhaal is helemaal anders. Vrij ranzig zelfs', verwittigt ze Ruth Beeckmans. Lesley-Ann toont zich van een andere kant dan mensen van haar gewoon zijn. 'Als 18-jarige was ik een echte metal chick. Black metal.' Ze bespeelde toen de keyboards in het metalgroepje Opus Nocturne. 'Maar we waren echt héél slecht. Men vroeg ons als voorprogramma van het voorprogramma van het andere voorprogramma dat had afgebeld.' Tot de groep op een dag de kans kreeg om door te breken. Al kostte dat wel bloed, zweet en tranen. Véél bloed.

'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn', donderdag 21 mei om 20.35 uur bij VTM.