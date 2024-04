Spanningen tussen Lisanne en Lynnsie lopen hoog op in 'Boer zkt Vrouw'

Terwijl gentleman Michiel (27) zijn drie uitverkoren dames Rune, Kato en Anouchka na een kort nachtje vergast op een lekker ontbijtje, gaat het er bij Martijn in Bree minder zeemzoet aan toe in een nieuwe 'Boer zkt Vrouw'.

Martijn (35) koos Lynnsie voor de 24 uurs-date, in de hoop de 32-jarige arbeidster wat losser te krijgen. 'Ik heb veel meegemaakt in mijn leven en ben bang om gekwetst te worden. Maar ik moet dat proberen loslaten. Het verleden is het verleden en ik ben klaar voor een nieuw begin. Ik geloof écht nog in de liefde', klinkt het bij de ietwat terughoudende Lynnsie. Martijn slaagt in zijn opzet en doet haar onzekerheid naar de achtergrond verdwijnen, waardoor Lynnsie ineens helemaal los komt en steeds vaker het woord durft nemen. Eén ding is zeker: ze is niet meer van plan zich opzij te laten schuiven door Lisanne, die tot nu toe het voortouw nam. Wanneer de Nederlandse boerendochter na 24 uur samen met Chrissy terugkeert naar de boerderij, weet ze echter niet wat, of vooral ‘wie’, ze ziet. Kan de echte Lynnsie dan nu opstaan?

Met drie dames in huis, kan je er maar beter van profiteren, denkt Martijn. Hij heeft de woonst van zijn ouders overgenomen, maar is nog op zoek naar een moderne female touch, zodat zijn toekomstige zich helemaal thuis voelt bij hem. De goedzak neemt de dames mee naar een interieurzaak, maar daar wordt hoe langer hoe duidelijker dat hij drie heel verschillende vrouwen heeft gekozen, en Lynnsie deinst er niet langer voor terug haar gedacht te zeggen, waardoor de spanningen tussen haar en Lisanne hoog oplopen. Martijn wou peper, hij krijgt chili…

In Gierle beseffen Astrid, Lisa en Sylvie dat de leuke tijd met hen vier niet eeuwig kan blijven duren. 'Tot de dag van vandaag kan ik Niels niet lezen, ik heb geen idee bij wie hij zich het best voelt. Ik heb echt geen flauw benul wat hij gaat beslissen', zegt de lieve brunette Astrid tegen Dina, die is gearriveerd voor het keuzemoment. Astrid zal snel uit haar lijden worden verlost. Of net niet, moest zij degene zijn die haar koffers moet pakken. Niels (32) legt zijn kaarten - eindelijk - op tafel.

