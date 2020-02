'Son Of Sam: The Hunt For A Killer' op Discovery

Veertig jaar geleden werd New York City opgeschrikt door een brute seriemoordenaar die het gemunt had op jonge stelletjes in auto's op parkeerplaatsen.

Deze David Berkowitz vermoordde in korte tijd zes personen en verwondde er zeven. Terwijl de politie een grote klopjacht ondernam, stuurde hij brieven naar de politie en de pers waarin hij nog meer moorden aankondigde. Hij ondertekende zijn brieven met Son of Sam en verklaarde later te doden in opdracht van de hond van zijn buurman Sam.

