Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT - © Sam Van den Brandt 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Broccolistoemp met gebakken cervela en pickles

Aardappelpuree met broccoli, gebakken ui, cervela en pickles.

Dinsdag: Tom kha kai

Thaise kippensoep met kokos, galangal en limoen, afgewerkt met chili-olie. Woensdag: Tomatenrisotto met scampi, venkel en basilicum

Risotto met fijngesneden scampi en venkel, gepofte kerstomaten en basilicum. Donderdag: Amandelcrumble met peer en veenbes

Een zoete snack met een bodem van amandelcrumble, een vulling van peer en veenbessen, en een crumble van amandel als afwerking. Vrijdag: Stifado met rundsvlees

Een Griekse stoofpot van rundsvlees met een typisch Griekse rode wijn, verschillende kruiden en zilveruitjes. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.