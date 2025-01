Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Noedels met zeekat en Thaise dressing

Gekaramelliseerde reepjes zeekat in een noedelsalade met komkommer, lente-ui en sugar snaps.

Dinsdag: Cannelloni van savooikool met zoete aardappel en uiensaus met kruidenkaas

Een gevuld savooikoolblad met gestoofde savooikool, zoete aardappel, halloumi en walnoot, met een saus van gebakken ui en kruidenkaas. Woensdag: Rijstpap belle Hélène

Romige rijstpap met gepocheerde peer afgewerkt met chocoladesaus, slagroom en krokante amandelschilfers. Donderdag: Ragù bianco met tagliatelle

Een Italiaanse stoofpot met spiering, pancetta, witte wijn en selder. Vrijdag: Konijn met krieken

Konijn, gemarineerd en gegaard in zuur kriekbier, met denappeltjes en waterkers. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1.