Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Foto: VRT 1 - © VRT 2023

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag

Een Italiaanse maaltijdsoep op basis van verse kippenbouillon met zelfgemaakte tortellini's gevuld met ricotta en mortadella.

Dinsdag

Een makkelijk voorgerecht met kip, ananasblokjes en rijst. Woensdag

Een eenvoudige en snelle ovenschotel met aubergine, tomaat, linzen en feta als hoofdingrediënten. Donderdag

Huisgemaakte granola met compote van verse en gedroogde abrikozen, en plattekaas. Vrijdag

Bij deze noedelsalade draait het allemaal rond de Thaise dressing: je gebruikt ze om de zalm en de salade op smaak te brengen. 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.10 uur op VRT 1. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!