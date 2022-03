Smakelijk eten met een nieuwe week van 'Dagelijkse Kost'!

Jeroen Meus zet in 'Dagelijkse Kost' elke dag van de week een smakelijk gerecht op tafel. Hij bewijst dat koken een plezier is voor iedereen, voor elk moment of evenement en naar ieders smaak. We kijken al even vooruit naar het menu van deze week.

Maandag: Chowder met mais en klipvis

Deze zijdezachte Noord-Amerikaanse aardappelsoep wordt geserveerd in een broodje en krijgt een hoop garnituur mee zoals bakkeljauw, mais en fijngesneden groenten.

Dinsdag: Salade van asperges met gekookte ham en vinaigrette salée met ei

Een topsalade om te delen met vrienden of familie. Lekkere plakjes gekookte ham, de eerste asperges van het seizoen en een dressing met hardgekookte eitjes. Woensdag: Witte chocolademousse, advocaat en natuurboterwafels met chocolade

Een luchtige mousse van witte chocolade, huisgemaakte advocaat én zalige koekjes met chocolade. Wie hier neen tegen zegt, is simpelweg niet van deze wereld. Donderdag: Tajine van aubergines, kikkererwten en abrikozen

Deze groentestoofpot vindt zijn oorsprong in de Noord-Afrikaanse keuken. Een wonderlijke mix van geuren en smaken in één pot boordevol groenten, geserveerd met een royale portie couscous. Vrijdag: Gegrilde kip met Mexicaanse salade en gebakken aardappelen

Deze eenvoudige en evenwichtige maaltijd maak je klaar in een mum van tijd. Malse stukjes gegrilde kip, een smakelijke Mexicaanse salade met veel groenten en knapperig gebakken aardappelen. Het weekend kan beginnen! 'Dagelijkse Kost', van maandag tot vrijdag om 18.15 uur op Eén.