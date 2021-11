Sloddervos Andy Peelman moet en zal leren opruimen in 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?'

In de vierde aflevering van 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?' is Andy Peelman BV-slachtoffer van dienst. Gebrek aan orde is één van de meest voorkomende ergernissen bij koppels, zo ook bij zijn vrouw Tine.

'Jassen, broeken en t-shirts. Andy laat zijn kleren overal in huis rondslingeren. Op het bad hangen minstens 6 outfits. En hij drinkt ook graag tonic uit glazen flesjes die hij dan overal laat staan in huis', klinkt het. Alle smeekbeden ten spijt, het probleem blijft zich herhalen. Tijd voor een nieuwe aanpak. En daarvoor haalt Jens Dendoncker de grove middelen boven. Wanneer een nietsvermoedende Andy thuiskomt, is de hele straat ondergelopen. 'We zitten met een serieus rioleringsprobleem. We denken dat de verstopping onder jullie huis zit', luidt het bij de brandweer. En dan mag Andy zelf de handen uit de mouwen steken… Komt de boodschap eindelijk aan?

Ook onbekende Vlamingen worden niet gespaard. Drinken en rijden? Kelly waagt zich wel eens aan deze slechte gewoonte, tot grote bezorgdheid van haar vriendinnen Emma, Celine en Robin. Ze willen haar eens en voor altijd inprenten dat dat toch geen goed idee is. Tijdens een goochelshow wordt Kelly uit het publiek geplukt en gebombardeerd tot vrijwilligster tijdens een spannende messenwerpact. Al blijkt snel dat de messenwerper van dienst een glaasje te veel op heeft… 'Maar ik kan dit hoor, ik heb dit al 1000 keer gedaan', klinkt het. Kelly beleeft de schrik van haar leven, maar de boodschap is duidelijk: groot gelijk, dat je nuchter rijdt.

En dan is het tijd voor wat extra romantiek. Al 10 jaar zijn Annick en Kris gelukkig getrouwd en vormen ze een prachtig koppel. Twee jaar geleden kreeg Kris last van vergeetachtigheid en kreeg hij de diagnose van jongdementie. 'Eerst denk je dat er nog een oplossing kan komen maar nu is het duidelijk dat die er niet is. Dat is vooral voor Annick moeilijk om te verwerken', vertelt hij. Kris wil ervoor zorgen dat Annick alvast één ding nooit vergeet: hoe graag hij haar ziet en daarvoor krijgt hij de hulp van Cupido van dienst Jeroen Verdick. Wanneer Annick naar een tentoonstelling gaat, blijkt die plots over haar eigen leven te gaan en duikt Kris op met een hele mooie boodschap... Wat kan liefde toch mooi zijn.

'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', maandag 29 november om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.