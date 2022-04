Slecht nieuws voor Zhenya en Cindy in 'Come Dance With Me'

In deze week van 'Come Dance With Me' nemen de kinderen hun ouders en ons mee naar hun lievelingsplek, een plek waar ze van dromen. Lea-Marie neemt ons mee naar de roots van Chris: 'Ik neem jullie mee naar Afrika omdat papa daar geboren is.'

Cindy verstuikte tijdens de vorige show haar enkel, maar verbeet alle pijn en deed toch de dans met dochter Zhenya. Maar wat is nu het verdict van de dokter? Gaat ze nog samen met haar dochter kunnen verder dansen in de show?



'Come Dance With Me', zaterdag 23 april om 19.45 uur op Play4 en Goplay.