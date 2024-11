Slappe lach en verbouwingsdepressie in een nieuwe aflevering van 'De Verhulstjes'

Het huis in Oostduinkerke van de familie blijkt dringend toe aan een renovatie, waardoor Gert, Ellen en Leo voornamelijk in de keuken leven. De verbouwingen zorgen bij Gert voor een serieuze verbouwingsdepressie.

Gelukkig komt Viktor naar de kust om hem op te vrolijken en voor wat afleiding te zorgen. Samen bezoeken ze de nieuwe vakantiehuisjes in Plopsaland, die momenteel in volle constructie zijn.

Ellen en Marie brengen een bezoekje aan het dierenasiel. De vele dieren die een warme thuis zoeken zorgen voor tranen in de ogen. De verleiding om een hondje mee naar huis te nemen is groot.

Daarnaast moet Gert zich voorbereiden op zijn rol in de Zomerrevue met James, en hij schakelt Viktor in als tegenspeler om zijn teksten in te oefenen. Ook Sarah zakt met Joey af naar de kust. Daar krijgen de drie dames een spontane voorstelling waarbij Gert en Viktor de slappe lach krijgen, terwijl Ellen, Marie en Sarah toekijken met bedenkelijk blikken. 'Slechtste publiek ooit', aldus Gert.

'De Verhulstjes', zaterdag 16 november om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.