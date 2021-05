Slachtoffer aanslagen 22 maart getuigt in 'Flikken BXL': 'Ik slik nog altijd meer dan 15 pillen per dag'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Donderdag gaat reporter Karel Lattrez langs bij Orphée in 'Flikken BXL'. Zij is kapster in Elsene en vooral fiere Brusselaar: 'Mensen die elders wonen verklaren me gek wanneer ik hen vertel dat ik al 30 jaar in Brussel woon. Ze denken dat het hier bijzonder onveilig is maar dat is hoegenaamd niet zo.'